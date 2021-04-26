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    26 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні - День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам&rsquo;яті жертв радіаційних аварій і катастроф - 26 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні - День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
    Фото з відкритих джерел

    Будь-яка фізична робота нині під забороною

    Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Фомаїди, а у світі відзначають День пам'яті про Чорнобиль та Міжнародний день інтелектуальної власності.

    Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної Асамблеї ООН. Зазначений день пам’яті відзначається щорічно 26 квітня , починаючи з 2017 року.

    Встановлюючи цей день, Генеральна Асамблея зазначила, що «відчуваються досі, через тридцять років, серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи, а також зберігаються в зв’язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій», і запропонувала «всім державам-членам, відповідним установам системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організаціям, а також громадянського суспільства відзначати цей день».

    Всесвітній день інтелектуальної власності

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Відзначається щороку 26 квітня в день народження ВОІВ — організації, що сприяє охороні та розвиткові інтелектуальної власності у всьому світі.

    Це свято прийняли в 1999 році. Пропозицію висунула делегація Китаю, а прийняла рішення заснувати свято Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

    За допомогою цього дня підкреслюють значення інновацій навіть в самому повсякденному житті. А патенти, авторські права і товарні знаки є результатами творчості і знань. А також вони сприяють культурному та економічному розвитку світового співтовариства.

    Фомаїда Медуниця

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    У народі шанується Фомаїда Медуниця. У цей день було прийнято ходити в ліс за медуницею. Вважається, що в цей день прокидаються бджоли і джмелі.

    Що не можна робити:

    • У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
    • Робота на землі теж заборонена.
    • Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

    Народні прикмети

    • Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
    • Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
    • Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
    • Зоряна ніч – до врожайного року.
    • Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
    • Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

    Іменини

    26 квітня День ангела відзначають: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїд, Хома, Клета, Мажена, Марія, Марцеліна, Морена.

    Теги: ООН робота бджоли
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