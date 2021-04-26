26 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні - День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Будь-яка фізична робота нині під забороною

Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Фомаїди, а у світі відзначають День пам'яті про Чорнобиль та Міжнародний день інтелектуальної власності.

Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу

Фото з відкритих джерел

Проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної Асамблеї ООН. Зазначений день пам’яті відзначається щорічно 26 квітня , починаючи з 2017 року.

Встановлюючи цей день, Генеральна Асамблея зазначила, що «відчуваються досі, через тридцять років, серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи, а також зберігаються в зв’язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій», і запропонувала «всім державам-членам, відповідним установам системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організаціям, а також громадянського суспільства відзначати цей день».

Всесвітній день інтелектуальної власності

Фото з відкритих джерел

Відзначається щороку 26 квітня в день народження ВОІВ — організації, що сприяє охороні та розвиткові інтелектуальної власності у всьому світі.

Це свято прийняли в 1999 році. Пропозицію висунула делегація Китаю, а прийняла рішення заснувати свято Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

За допомогою цього дня підкреслюють значення інновацій навіть в самому повсякденному житті. А патенти, авторські права і товарні знаки є результатами творчості і знань. А також вони сприяють культурному та економічному розвитку світового співтовариства.

Фомаїда Медуниця

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У народі шанується Фомаїда Медуниця. У цей день було прийнято ходити в ліс за медуницею. Вважається, що в цей день прокидаються бджоли і джмелі.

Що не можна робити:

У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.

Робота на землі теж заборонена.

Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

Народні прикмети

Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.

Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.

Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.

Зоряна ніч – до врожайного року.

Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.

Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

Іменини

26 квітня День ангела відзначають: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїд, Хома, Клета, Мажена, Марія, Марцеліна, Морена.