26 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Будь-яка фізична робота нині під забороною
Сьогодні, 26 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Фомаїди, а у світі відзначають День пам'яті про Чорнобиль та Міжнародний день інтелектуальної власності.
Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу
Проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної Асамблеї ООН. Зазначений день пам’яті відзначається щорічно 26 квітня , починаючи з 2017 року.
Встановлюючи цей день, Генеральна Асамблея зазначила, що «відчуваються досі, через тридцять років, серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи, а також зберігаються в зв’язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій», і запропонувала «всім державам-членам, відповідним установам системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організаціям, а також громадянського суспільства відзначати цей день».
Всесвітній день інтелектуальної власності
Відзначається щороку 26 квітня в день народження ВОІВ — організації, що сприяє охороні та розвиткові інтелектуальної власності у всьому світі.
Це свято прийняли в 1999 році. Пропозицію висунула делегація Китаю, а прийняла рішення заснувати свято Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
За допомогою цього дня підкреслюють значення інновацій навіть в самому повсякденному житті. А патенти, авторські права і товарні знаки є результатами творчості і знань. А також вони сприяють культурному та економічному розвитку світового співтовариства.
Фомаїда Медуниця
У народі шанується Фомаїда Медуниця. У цей день було прийнято ходити в ліс за медуницею. Вважається, що в цей день прокидаються бджоли і джмелі.
Що не можна робити:
- У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.
- Робота на землі теж заборонена.
- Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.
Народні прикмети
- Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.
- Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.
- Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.
- Зоряна ніч – до врожайного року.
- Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.
- Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.
Іменини
26 квітня День ангела відзначають: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїд, Хома, Клета, Мажена, Марія, Марцеліна, Морена.