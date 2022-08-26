26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна давати у борг

Сьогодні, 26 серпня, відзначають День музичної йоги та Всесвітній день собаки. 26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця, церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається важливим православним просвітителем свого часу.

День музичної йоги

фото з відкритих джерел

26 серпня щорічно у багатьох країнах відзначають День музичної йоги (Musical Yoga Day). Багато любителів йоги дуже люблять займатися під музику, тому це свято створене саме для них. Йога під музику - це фантастична музична подорож для будь-якого віку. Насправді, музика допомагає комусь під час занять досягти більшого спокою і врівноваженості.

Всесвітній день собаки

фото з відкритих джерел

26 серпня проводиться Всесвітній день собаки. За підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. Ці серпневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Ідея Всесвітнього дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Ця жінка є одним з провідних американських спеціалістів з поведінки тварин, автором книг, експертом сайту DogTime.com та журналу «OK!». До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

День собаки Коллін Пейдж заснувала в 2004 році. Дата свята – 26 серпня – це пам’ятний для жінки день, коли в її родині з’явилася собака Шелті, взята з притулку.

Яке сьогодні релігійне свято

26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу.

Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Традиції та повір’я на Тихона

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо – чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею – це віщувало дощовий вересень.

Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно – так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

Народні прикмети на 26 серпня

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода мінятиметься

Що не можна робити 26 серпня: