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26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
26 серпня у світі відзначають Всесвітній день собак
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна давати у борг

Сьогодні, 26 серпня, відзначають День музичної йоги та Всесвітній день собаки. 26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця, церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається важливим православним просвітителем свого часу.

День музичної йоги

26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1
фото з відкритих джерел

26 серпня щорічно у багатьох країнах відзначають День музичної йоги (Musical Yoga Day). Багато любителів йоги дуже люблять займатися під музику, тому це свято створене саме для них. Йога під музику - це фантастична музична подорож для будь-якого віку. Насправді, музика допомагає комусь під час занять досягти більшого спокою і врівноваженості.

Всесвітній день собаки

26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2
фото з відкритих джерел

26 серпня проводиться Всесвітній день собаки. За підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. Ці серпневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Ідея Всесвітнього дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Ця жінка є одним з провідних американських спеціалістів з поведінки тварин, автором книг, експертом сайту DogTime.com та журналу «OK!». До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу  та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

День собаки Коллін Пейдж заснувала в 2004 році. Дата свята – 26 серпня – це пам’ятний для жінки день, коли в її родині з’явилася собака Шелті, взята з притулку.

Яке сьогодні релігійне свято

26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу.

Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Традиції та повір’я на Тихона

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо – чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею – це віщувало дощовий вересень.

Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно – так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

Народні прикмети на 26 серпня

  • Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.
  • Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.
  • Сова гупає вночі – до зміни погоди.
  • Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.
  • Погода безвітряна – до шторму.
  • Сіно сиріє на сіннику – до дощу.
  • Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
  • Місяць в кільці – погода мінятиметься

Що не можна робити 26 серпня:

  • Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна сумувати та плакати;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна давати у борг;
  • Не можна ходити босоніж по росі.
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Теги: свята традиції свято

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