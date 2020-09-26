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    Суспільство

    26 вересня: яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    У церкві 26 вересня вшановують пам&rsquo;ять святого Корнилія - 26 вересня: яке сьогодні свято та чого не можна робити
    У церкві 26 вересня вшановують пам’ять святого Корнилія

    Сьогодні потрібно бути більш обережними і обачними, тому що цей день вважається днем крадіжок, втрат і обманів

    26 вересня відзначають Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї і Всесвітній день контрацепції. 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія сотника.

    Яке релігійне свято

    У церкві 26 вересня вшановують пам’ять святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. У Новому Завіті сказано, що відомий він своїм праведним життям, але був “благочестивим і тим, хто боїться Бога” – саме так називали людей, що були язичниками, шанували Бога Ізраїлю, але не були членами іудейської громади.

    Люди вірили, що саме сьогодні йде останній теплий дощик, потім вода вже буде холодною.

    А також за повір’ям дощ не просто ллє, а так, що його цівки сходяться хрест-навхрест на землі, затягують їй рани, які люди принесли їй за літо і весну.

    Кажуть, що після Корнилія коріння не росте, а гине. Саме тому 26 вересня прагнули закінчити всі роботи в полі, зібрати урожай.

    Щоб відновити гармонію в сім’ї, наші предки вважали, що в цей день потрібно розрізати ріпу навпіл і змастити розріз медом, потім половинки скласти. Потім через три години потрібно сісти зі своїм коханим за стіл і кожному з’їсти по половині ріпи.

    26 вересня: традиції і звичаї дня

    Хліборобська свідомість наших предків прийняла до уваги не житіє святого Корнилія, а його ім’я, в якому побачили зв’язок зі словом «корінь». Тому до дня святого приурочена прибирання всіх кореневих овочів – картоплі, редьки, моркви, брукви, хрону і т.п., крім ріпи. Вважалося, що з цього дня припиняється зростання всіх рослин.

    З отриманих овочів готували різноманітні страви. В особливій пошані в цей день була редька, яку в народі прозвали королевою овочів. Цей коренеплід, що володіє цікавим смаком, є джерелом корисних речовин і вітамінів, необхідних для людського організму.

    За часів Русі редька була одним з улюблених продуктів. Її намагалися викопати до перших заморозків. З овоча зрізали бадилля і корінь, а потім просушували коренеплід в темному і прохолодному місці. Після чого прибирали в льох. Для тривалого зберігання вибирали рівні й великі плоди, на яких не було пошкоджень.

    Що не можна робити:

    • Не можна гадати з дзеркалами – до дуже великого нещастя.
    • Сьогодні потрібно бути більш обережними і обачними, тому що цей день вважається днем крадіжок, втрат і обманів. 
    • Також в цей день краще відкласти одруження і заручини. День вважається невдалим для будь-якої реєстрації пари.

    Народні прикмети на 26 вересня

    • Якщо в цей день полив теплий дощ – в цьому році він буде останнім. Вийти під такий дощ – добра прикмета. Вважається, що він заряджає людину силою на весь рік і позбавляє від поганих думок.
    • Якщо до Корнилія дня всі граки полетять на південь – скоро піде сніг.
    • Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім всякий корінь в землі не рости, а мерзнути буде.
    • З’їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко!
    • Поставити на стіл ріпу – до миру в сім’ї.
    • Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку.
    • Якщо дитина до дев’яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.
    • Якщо молодята з’їдять одну на двох ріпку з медом – їх подружнє щастя буде довгим, на радість всім навколо!
    • Якщо молода дівчина сьогодні пригостить ріпкою надокучливого залицяльника – він незабаром від неї відчепиться.
    • Той, хто в цей день народився, буде жити довго і яскраво.

    Іменини

    26 вересня День ангела імені відзначають: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан

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