Путін намагається переконати усіх у тому, що «чинна влада України не є легітимною і не зацікавлена ​​в припиненні бойових дій

За словами Путіна, «РФ не може дозволити собі, щоб у неї під боком народжувалися ворожі структури»

Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з «бандитами, які проникли на територію РФ, зокрема, у Курську область». Таку заяву видав російський диктатор Володимир Путін, повідомляють кремлівські журналісти.

За словами Путіна, «РФ не може дозволити собі, щоб у неї під боком народжувалися ворожі структури».

Натомість Путін вкотре намагається переконати усіх у тому, що «чинна влада України не є легітимною і не зацікавлена ​​в припиненні бойових дій», тому вона «вчинила провокацію в Курській області, а до цього – у Білгородській області».

Також, за словами російського диктатора, «Україна не досягла свого головного завдання» – зупинити просування російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, у прес-службі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента РФ Володимира Путіна, на арешт якого видано ордер. Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав «ВВС», що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у «виконанні своїх рішень».

До слова, держагентства Росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним серед росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Фонд «Громадська думка», російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.