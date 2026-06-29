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В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
В Україні сонячно
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 32° до 34°

Сьогодні, 29 червня, в Україні невелика хмарність, в деяких областях сильна спека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°, на сході країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди на 29 червня
Прогноз погоди на 29 червня
Укргідрометцентр

У понеділок, 29 червня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 30-34°, у Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

Теги: спека Укргідрометцентр повітря вітер погода

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