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Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль
Райан Веслі Рут
фото: Ryan Routh/Facebook

У фейсбуці підозрюваний закликав іноземців брати участь у війні на боці Києва

Підозрюваний у спробі замаху на ексочільника США і чинного кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював підтримку Україні після вторгнення Росії. Про це повідомляє CNN.

У своїх дописах у соцмережах Рут «висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі», і що «нам потрібно спалити Кремль дотла».

У фейсбуці підозрюваний закликав іноземців брати участь у війні на боці Києва, називав себе «неофіційним зв'язковим» української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Теги: стрілянина Україна Дональд Трамп США

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