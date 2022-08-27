27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

До заходу сонця не можна нікому розповідати про свої плани і сни

27 серпня відзначається День авіації України. В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День Далекобійника.

В народному календарі вшановують Міхея Морасфитянина – одного з 12 пророків. Він першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії.

День авіації України

Щорічно останньої суботи серпня відзначається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії.

У 2022 році День авіації України припадає на 27 серпня.

Засноване свято було 16 серпня 1993 р. за наказом президента Кравчука. Вітають цього дня усіх підкорювачів небесних просторів, бажаючи їм легких приземлень та повітряного настрою.

Повітряний рух нашої країни охоплює п’ять районів – близько 730 тис. кв.км У державі нараховується велика кількість аеропортів, літакобудівних підприємств, авіашкіл, училищ, університетів. Також є Міжнародний центр підготовки. В Україні створена об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху, є морські авіаційні бригади й ескадрилья, морська гелікоптерна ескадрилья.

День Далекобійника

В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День Далекобійника. Свято не є офіційним і не має точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників.

У 2022 році День Далекобійника припадає на 27 серпня.

Розвивалась професія спершу у США, Канаді та Австралії. Згодом далекобійники з’явилися в усьому світі. Більшу частину свого життя далекобійники проводять у дорозі, ночуючи у мотелях та харчуючись у придорожніх кафе. Саме специфічні умови роботи і сприяли зародженню особливої субкультури.

Історія свята

Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 м до Різдва Христового і проходив його майже 50 років при царях іудейських Йотама, Ахаза та благочестивому праведному Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.

Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатіі.

Народні традиції

Цей день у старовину було заведено називати Міхеєм Тиховієм, оскільки зазвичай спостерігали за вітром: якщо він тихий і спокійний, то осінь буде сонячною, а якщо швидкий і стрімкий – слід чекати негоди.

Звертали увагу на журавлів. Якщо птиці потягнулися клином на південь – це означало, що до середини жовтня вдарить мороз. Якщо ж журавлі спокійні і не встають на крило, зима прийде пізніше звичайного.

На Міхея зазвичай вшановували мулярів – будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором; помічників всіх, хто хоче обзавестися житлом. Після Міхея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають весілля. Так що Міхєїв день – остання можливість посвататися до вподобаної дівчини.

Народні прикмети

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.

Північний вітер – до хорошого урожаю жита.

Що заборонено робити 27 серпня

27 серпня не можна вживати спиртні напої.

Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.

До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни.

На Міхея-Тиховія не можна лінуватися.

Іменини

Іменинники 27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір..