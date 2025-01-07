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Директор «Укрпошти» пояснив владі, чому його небезпечно звільняти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Директор «Укрпошти» пояснив владі, чому його небезпечно звільняти
Смілянський: Цьогоріч (аж страшно писати) – 20 років, як я закінчив університет
фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Ігор Смілянський похизувався своїми потужними зв'язками в Америці

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський опублікував на Facebook-сторінці пост, де натякнув і владі, і суспільству на свої впливові «звʼязків у політиці». Смілянський, наприклад, несподівано розповів, що навчався у тому ж закладі у США, де і діти Дональда Трампа.

Так, за словами Смілянського, останнім часом нібито ширяться розмови щодо його приналежності до певних політичних сил.

«Останніми днями обдумують, з якою політсилою я афілійований. Ну, на вулиці мороз, тож підкину жару у вогонь», – заінтригував Смілянський, правда, не уточнивши хто саме і в де обдумує це питання.

Гендиректор «Укрпошти» заявив, що закінчив бізнес-школу Джорджтаунського університету (Georgetown University). А там навчалося багато впливових на сьогодні політиків у США.

«Закінчив, так би мовити, непогано (топ 5% випускників з найвищою ознакою) Так-от, у наступному конгресі США, від якого багато що залежить, буде 28 депутатів (з-поміж них – семеро сенаторів), які теж закінчили Джорджтаун. Зокрема лідер демократів Гакім Джеффріс. Але це ще не всі лідери», – наголосив Смілянський. Він додав, що діти наступного президента США Дональда Трампа – Ерік та Іванка – теж навчалися в бізнес-школі Джорджтаун.

«Цьогоріч (аж страшно писати) – 20 років, як я закінчив університет. Тож якщо буде можливість, сподіваюсь побачити декого зі згаданих вище», – підкреслив директор «Укрпошти». Він підсумував, що тепер «варто подумати», з якою «політсилою він повʼязаний».

Нагадаємо, «Укрпошта» днями опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Опозиційна народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський визнав сам факт такої благодійності і зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Стало також відомо, що на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. 

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Теги: школа бізнес Facebook Ігор Смілянський університет Місяць

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