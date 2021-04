28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля

Сьогодні, 28 квітня, православні християни вшановують пам'ять апостола Пуда. Також в цей день Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.

У світі відзначають Всесвітній день охорони праці.

Крім того, сьогодні 45-й день Великого посту.

Всесвітній день охорони праці

Міжнародна організація праці, МОП (International Labour Organization, ILO) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, або Всесвітнім днем безпеки і здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work), з тим, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше цей день був відзначений в 2003 році.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про працівників, постраждалих або загиблих на робочому місці.

Сьогодні більш ніж у ста країнах проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Вони організовуються, як правило, силами місцевої влади, профспілкових організацій, організацій роботодавців та фахівців в галузі охорони праці.

Велика середа в 2021 році

«Бенкет в будинку Симона Фарисея» / Картина Рубенса

Велика середа – народно-християнське свято. Воно відзначається в останню середу перед Великоднем. Дата свята в 2021 році – 28 квітня.

Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.

Історія свята

У ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос відпочивав у Симона-прокаженого в Віфанії. В цей час в будинок прийшла блудниця Марія Магдалина і омила Спасителю ноги своїми сльозами, а голову - в знак любові до Нього. Ісус простив їй гріхи. Вчинок жінки уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник.

У той же день учень Спасителя Іуда зрадив Учителя первосвященикам за 30 срібняків. За ці гроші в той час можна було купити невелику земельну ділянку в передмісті Єрусалима.

Традиції та обряди свята

У Велику середу в церковній службі прославляється жінка-грішниця і проклинається зрада Іуди. У багатьох храмах ввечері відбувається загальна сповідь.

У народі в цей день люди прибирають у будинку: миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття. Прикрашають будинок до світлого свята Великодня квітами. Готують яйця до фарбування і продукти для пасок.

Що можна їсти у Велику середу

У Велику середу віряни дотримуються суворого посту. За церковним статутом, дозволяється їсти хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти.

Що не можна робити у Велику середу

За церковними правилами, в це свято забороняється конфліктувати, лаятися матом, думати про погане. Не можна відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати. За народними повір'ями, забороняється рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

Прикмети та повір'я на Велику середу

Якщо у Велику середу облити домашню худобу талим снігом з додаванням торішньої «четверговою солі», то це вбереже тварин від хвороби і псування.

Пудів день

Народне свято Пудів день відзначається 28 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 15 квітня). Віряни православної церкви цього числа шанують пам'ять апостола від 70-ти Пуда.

Історія

Пуд жив в I столітті в Римі. Працював високопоставленим чиновником в римському Сенаті. Його будинок, як і душа, завжди були відкриті для віруючих християн. Крім простих людей, йому пощастило приймати у себе апостолів. Пізніше з житла зробили церкву і назвали «Пастирською». За переказами, її відвідував апостол Павло. Також в ній здійснював церковні обряди апостол Петро, коли приїжджав до Рима.

Пуд був учнем і послідовником апостола Павла. Разом з ним він ходив проповідувати слово Боже. Його обрали в число 70 апостолів-провісників, яких послали розповісти про швидкий прихід Ісуса Христа.

За часів гонінь на християн за імператора Нерона Пуда схопили і доставили на римський суд. Йому неодноразово пропонували відмовитися від християнської віри, але апостол відмовився. Він лагідно прийняв смерть від руки ката.

Традиції та обряди

У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почувають себе комахи після зими, скільки померло, чи є хворі. Якщо на вулиці вже тепло і зацвітають дерева, то бджіл виносять на вулицю ближче до первоцвіту.

Знахарі і цілителі в цей день збирають бруньки горобини і калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як брунька розкриється, вона вже вважається непридатною для застосування в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх.

Якщо людину мучить зубний біль, то вона повинна погризти гілочку на горобині і попросити дерево позбавити її від страждань. Далі можна або пригрозити, що доля гілочки спіткає всі дерева, або пообіцяти, що горобину більше ніколи не їстимете.

Що не можна робити сьогодні

У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля.

Крім того, як і в інші дні Страсного тижня, 28 квітня не можна сваритися і думати про погане.

Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.

При зміні білизни 28 квітня не слід занадто сильно трясти подушки і матрац. В іншому випадку можна «витрусити» з життя подружнє щастя.

Не рекомендується в цей день зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.

Народні прикмети

Якщо до ночі помітно похолодало – до ясних днів.

Якщо вдень небо ясне, а до ночі набігли хмари, то погода зіпсується – будуть опади.

Зоря червона – бути дощу, вітру.

Якщо вільха зацвіла, то прийшов час сіяти гречку.

Граки грають, значить, в найближчі дні буде сонячно і тепло.

Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними.

Іменини

У середу, 28 квітня, іменини відзначають Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.