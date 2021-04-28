28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними
У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля
Сьогодні, 28 квітня, православні християни вшановують пам'ять апостола Пуда. Також в цей день Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.
У світі відзначають Всесвітній день охорони праці.
Крім того, сьогодні 45-й день Великого посту.
Всесвітній день охорони праці
Міжнародна організація праці, МОП (International Labour Organization, ILO) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, або Всесвітнім днем безпеки і здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work), з тим, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше цей день був відзначений в 2003 році.
Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про працівників, постраждалих або загиблих на робочому місці.
Сьогодні більш ніж у ста країнах проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Вони організовуються, як правило, силами місцевої влади, профспілкових організацій, організацій роботодавців та фахівців в галузі охорони праці.
Велика середа в 2021 році
Велика середа – народно-християнське свято. Воно відзначається в останню середу перед Великоднем. Дата свята в 2021 році – 28 квітня.
Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.
Історія свята
У ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос відпочивав у Симона-прокаженого в Віфанії. В цей час в будинок прийшла блудниця Марія Магдалина і омила Спасителю ноги своїми сльозами, а голову - в знак любові до Нього. Ісус простив їй гріхи. Вчинок жінки уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник.
У той же день учень Спасителя Іуда зрадив Учителя первосвященикам за 30 срібняків. За ці гроші в той час можна було купити невелику земельну ділянку в передмісті Єрусалима.
Традиції та обряди свята
У Велику середу в церковній службі прославляється жінка-грішниця і проклинається зрада Іуди. У багатьох храмах ввечері відбувається загальна сповідь.
У народі в цей день люди прибирають у будинку: миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття. Прикрашають будинок до світлого свята Великодня квітами. Готують яйця до фарбування і продукти для пасок.
Що можна їсти у Велику середу
У Велику середу віряни дотримуються суворого посту. За церковним статутом, дозволяється їсти хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти.
Що не можна робити у Велику середу
За церковними правилами, в це свято забороняється конфліктувати, лаятися матом, думати про погане. Не можна відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати. За народними повір'ями, забороняється рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.
Прикмети та повір'я на Велику середу
Якщо у Велику середу облити домашню худобу талим снігом з додаванням торішньої «четверговою солі», то це вбереже тварин від хвороби і псування.
Пудів день
Народне свято Пудів день відзначається 28 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 15 квітня). Віряни православної церкви цього числа шанують пам'ять апостола від 70-ти Пуда.
Історія
Пуд жив в I столітті в Римі. Працював високопоставленим чиновником в римському Сенаті. Його будинок, як і душа, завжди були відкриті для віруючих християн. Крім простих людей, йому пощастило приймати у себе апостолів. Пізніше з житла зробили церкву і назвали «Пастирською». За переказами, її відвідував апостол Павло. Також в ній здійснював церковні обряди апостол Петро, коли приїжджав до Рима.
Пуд був учнем і послідовником апостола Павла. Разом з ним він ходив проповідувати слово Боже. Його обрали в число 70 апостолів-провісників, яких послали розповісти про швидкий прихід Ісуса Христа.
За часів гонінь на християн за імператора Нерона Пуда схопили і доставили на римський суд. Йому неодноразово пропонували відмовитися від християнської віри, але апостол відмовився. Він лагідно прийняв смерть від руки ката.
Традиції та обряди
У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почувають себе комахи після зими, скільки померло, чи є хворі. Якщо на вулиці вже тепло і зацвітають дерева, то бджіл виносять на вулицю ближче до первоцвіту.
Знахарі і цілителі в цей день збирають бруньки горобини і калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як брунька розкриється, вона вже вважається непридатною для застосування в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх.
Якщо людину мучить зубний біль, то вона повинна погризти гілочку на горобині і попросити дерево позбавити її від страждань. Далі можна або пригрозити, що доля гілочки спіткає всі дерева, або пообіцяти, що горобину більше ніколи не їстимете.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля.
- Крім того, як і в інші дні Страсного тижня, 28 квітня не можна сваритися і думати про погане.
- Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.
- При зміні білизни 28 квітня не слід занадто сильно трясти подушки і матрац. В іншому випадку можна «витрусити» з життя подружнє щастя.
- Не рекомендується в цей день зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.
Народні прикмети
- Якщо до ночі помітно похолодало – до ясних днів.
- Якщо вдень небо ясне, а до ночі набігли хмари, то погода зіпсується – будуть опади.
- Зоря червона – бути дощу, вітру.
- Якщо вільха зацвіла, то прийшов час сіяти гречку.
- Граки грають, значить, в найближчі дні буде сонячно і тепло.
- Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними.
Іменини
У середу, 28 квітня, іменини відзначають Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.