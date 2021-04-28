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    28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними - 28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними

    Фото з відкритих джерел

    У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля

    Сьогодні, 28 квітня, православні християни вшановують пам'ять апостола Пуда. Також в цей день Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.

    У світі відзначають Всесвітній день охорони праці.

    Крім того, сьогодні 45-й день Великого посту.

    Всесвітній день охорони праці

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Міжнародна організація праці, МОП (International Labour Organization, ILO) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, або Всесвітнім днем безпеки і здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work), з тим, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше цей день був відзначений в 2003 році.

    Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про працівників, постраждалих або загиблих на робочому місці.

    Сьогодні більш ніж у ста країнах проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Вони організовуються, як правило, силами місцевої влади, профспілкових організацій, організацій роботодавців та фахівців в галузі охорони праці.

    Велика середа в 2021 році

    «Бенкет в будинку Симона Фарисея» / Картина Рубенса
    «Бенкет в будинку Симона Фарисея» / Картина Рубенса

    Велика середа – народно-християнське свято. Воно відзначається в останню середу перед Великоднем. Дата свята в 2021 році – 28 квітня.

    Велика середа – третій день Страсного тижня, яка присвячена спогадам про земні страждання Ісуса Христа.

    Історія свята

    У ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос відпочивав у Симона-прокаженого в Віфанії. В цей час в будинок прийшла блудниця Марія Магдалина і омила Спасителю ноги своїми сльозами, а голову - в знак любові до Нього. Ісус простив їй гріхи. Вчинок жінки уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник.

    У той же день учень Спасителя Іуда зрадив Учителя первосвященикам за 30 срібняків. За ці гроші в той час можна було купити невелику земельну ділянку в передмісті Єрусалима.

    Традиції та обряди свята

    У Велику середу в церковній службі прославляється жінка-грішниця і проклинається зрада Іуди. У багатьох храмах ввечері відбувається загальна сповідь.

    У народі в цей день люди прибирають у будинку: миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття. Прикрашають будинок до світлого свята Великодня квітами. Готують яйця до фарбування і продукти для пасок.

    Що можна їсти у Велику середу

    У Велику середу віряни дотримуються суворого посту. За церковним статутом, дозволяється їсти хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти.

    Що не можна робити у Велику середу

    За церковними правилами, в це свято забороняється конфліктувати, лаятися матом, думати про погане. Не можна відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати. За народними повір'ями, забороняється рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.

    Прикмети та повір'я на Велику середу

    Якщо у Велику середу облити домашню худобу талим снігом з додаванням торішньої «четверговою солі», то це вбереже тварин від хвороби і псування.

    Пудів день

    Апостол Пуд / Фото з відкритих джерел
    Апостол Пуд / Фото з відкритих джерел

    Народне свято Пудів день відзначається 28 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 15 квітня). Віряни православної церкви цього числа шанують пам'ять апостола від 70-ти Пуда.

    Історія

    Пуд жив в I столітті в Римі. Працював високопоставленим чиновником в римському Сенаті. Його будинок, як і душа, завжди були відкриті для віруючих християн. Крім простих людей, йому пощастило приймати у себе апостолів. Пізніше з житла зробили церкву і назвали «Пастирською». За переказами, її відвідував апостол Павло. Також в ній здійснював церковні обряди апостол Петро, коли приїжджав до Рима.

    Пуд був учнем і послідовником апостола Павла. Разом з ним він ходив проповідувати слово Боже. Його обрали в число 70 апостолів-провісників, яких послали розповісти про швидкий прихід Ісуса Христа.

    За часів гонінь на християн за імператора Нерона Пуда схопили і доставили на римський суд. Йому неодноразово пропонували відмовитися від християнської віри, але апостол відмовився. Він лагідно прийняв смерть від руки ката.

    Традиції та обряди

    У цей день прийнято оглядати бджолині вулики. Пасічники перевіряють, як почувають себе комахи після зими, скільки померло, чи є хворі. Якщо на вулиці вже тепло і зацвітають дерева, то бджіл виносять на вулицю ближче до первоцвіту.

    Знахарі і цілителі в цей день збирають бруньки горобини і калини, якщо вони ще не розпустилися. Після того як брунька розкриється, вона вже вважається непридатною для застосування в лікуванні. Якщо на цих рослинах вже розпустилися квіти, то збирають їх.

    Якщо людину мучить зубний біль, то вона повинна погризти гілочку на горобині і попросити дерево позбавити її від страждань. Далі можна або пригрозити, що доля гілочки спіткає всі дерева, або пообіцяти, що горобину більше ніколи не їстимете.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день під особливою забороною рубання дров і рукоділля.
    • Крім того, як і в інші дні Страсного тижня, 28 квітня не можна сваритися і думати про погане.
    • Не можна вимірювати своє зростання або інші параметри тіла для покупки одягу. Вважається, що це призведе до великої біди.
    • При зміні білизни 28 квітня не слід занадто сильно трясти подушки і матрац. В іншому випадку можна «витрусити» з життя подружнє щастя.
    • Не рекомендується в цей день зривати гілки горобини. У народі говорили, що тоді почнеться сильний зубний біль.

    Народні прикмети

    • Якщо до ночі помітно похолодало – до ясних днів.
    • Якщо вдень небо ясне, а до ночі набігли хмари, то погода зіпсується – будуть опади.
    • Зоря червона – бути дощу, вітру.
    • Якщо вільха зацвіла, то прийшов час сіяти гречку.
    • Граки грають, значить, в найближчі дні буде сонячно і тепло.
    • Якщо бджоли закінчують роботу пізно, значить, скоро настане негода, а якщо рано, то дні будуть сонячними.

    Іменини

    У середу, 28 квітня, іменини відзначають Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.

    Теги: свята православна церква традиції
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