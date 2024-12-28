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На Полтавщині знайдено рідкісний артефакт козацької доби

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Полтавщині знайдено рідкісний артефакт козацької доби
Подібні предмети, зазвичай, археологи виявляють під час дослідження місць козацьких битв
фото ілюстративне з відкритих джерел

Мова йде про залізну кулелійку – шарнірний інструмент у вигляді кліщів, що дозволяв швидко відливати свинцеві кулі

Козацьку кулелійку знайшли на Полтавщині під час розвідок у грудні 2024 року фахівці Історико-культурного заповідника «Більськ». Про це повідомив Історико-культурний заповідник «Більськ».

«Рідкісний артефакт козацької доби було знайдено на теренах Котелевського краю під час розвідок у грудні 2024 року. Мова йде про залізну кулелійку – шарнірний інструмент у вигляді кліщів, що дозволяв швидко відливати свинцеві кулі», – йдеться у інформації.

Зазначається, що подібні предмети, зазвичай, археологи виявляють під час дослідження місць козацьких битв. Наприклад, під час розкопок на території, де відбувалася битва під Берестечком (1651 р.), кулелійки були знайдені в сумках. Це свідчення того, що козаки самі піклувалися про поповнення боєприпасів для своїх рушниць. Всього під Берестечком було знайдено 10 кулелійок.

На Полтавщині знайдено рідкісний артефакт козацької доби фото 1

Археолог-дослідник цієї визначної пам’ятки Ігор Свєшніков детально описав процес виготовлення куль.

«Після заповнення формочки розплавленим свинцем через ливарний отвір, кулелійку швидко опускали у холодну воду. Виготовлена в такий спосіб куля мала «ливарний хвіст» – виступ лійчастої форми, що поставав у каналі ливарного отвору», – каже Свєшніков.

Також він розповів, що «хвіст» належало зрізати для одержання кулі правильної кулястої форми. Однак козаки не завжди дотримувались цього правила і часто ладували зброю кулею з «ливарним хвостом».

Як сировину козаки могли використовувати різні предмети з легкоплавких матеріалів. У їхніх гаманцях під Берестечком були знайдені фрагменти свинцевих ложок, тарілок, металевих закруток, посудин, елементів віконних рам.

Залізну кулелійку на Котелевщині знайшли в межах багатошарового поселення, про яке поінформують згодом. Для цієї території це дуже рідкісний артефакт, який поповнить фонди Історико-культурного заповідника «Більськ».

Нагадаємо, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.

Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.

Як повідомлялося, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з шостого тисячоліття до нашої ери.

До слова, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів

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Теги: козак Полтавщина археолог виготовлення правила

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