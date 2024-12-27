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Суддя, який ухвалював арешти «майданівців», матиме довічне грошове утримання

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суддя, який ухвалював арешти «майданівців», матиме довічне грошове утримання
Cуддя Євгеній Безсмолий під час Майдану заарештував на 15 діб двох чоловіків
фото: «Гречка»

Безсмолий пішов у відставку та отримає вихідну допомогу

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Ленінського райсуду Кропивницького Євгенія Безсмолого, який під час Революції Гідності арештував двох чоловіків. Тепер він отримає вихідну допомогу і щомісячну так звану суддівську пенсію. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Під час Революції Гідності  28 січня 2014 року Безсмолий арештував на 15 діб двох чоловіків за «злісну непокору міліції». В апеляції обом обвинуваченим замість арешту постановили сплатити штрафи. А Велика Палата Верховного Суду вказала, що рішення судді були немотивованими.

Згодом 15 лютого 2018 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Євгенія Безсмолого за серйозний дисциплінарний проступок. Однак 29 листопада того ж року Велика Палата Верховного Суду, яку тоді очолював Всеволод Князєв (затриманий у 2023 році за хабар у $3 млн), скасувала це рішення.

24 грудня 2024 року Вища рада правосуддя задовольнила заяву Безсмолого про відставку. Тепер він отримає вихідну допомогу та довічне грошове утримання, що становить щонайменше 50% від суддівської зарплати.

Нагадаємо, що 89 осіб, підозрюваних у злочинах проти активістів Революції Гідності, звільнені від відповідальності. Здебільшого це пов’язано з закінченням строків давності справ. Про це повідомив керівник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Донський.

Також Шевченківський суд Києва 24 травня цього року закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи. 

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Теги: гроші пенсія суддя суд Майдай Незалежності

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