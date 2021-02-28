28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків

Сьогодні, 28 лютого, у світі відзначають Всесвітній день рідкісних захворювань. А в Україні також відзначається День працівників патрульно-постової служби України.

28 лютого у світі також відзначається кілька цікавих неофіційних свят: День кравця, день зубної феї, день квіткового дизайну, а також день без Facebook.

28 лютого православна церква проводить святкування на честь Віленської ікони Божої Матері. У народному календарі 28 лютого – свято Онисима Вівчара.

День працівників патрульно-постової служби України

Згідно з наказом Міністерства Внутрішніх Справ, ще в 2006 році на базі підрозділів патрульно-постової міліції (ППМ) була створена Патрульна служба (ПС), однак свій «професійний день» за роки незалежності України її працівники почали відзначати вперше тільки з 2010 року. Наказом від 16 січня 2010 року його затвердив міністр внутрішніх справ України. Дата святкування призначена на 28 лютого.

Обов’язками працівників ППС України була підтримка правопорядку в громадських місцях, припинення протиправних дій, участь у розкритті злочинів та їх профілактика, а також підтримання зв’язку та взаємодія з населенням. Відповідно до ст. 4 Статуту ППС України, працівники міліції, які несуть патрульно-постову службу, повинні мати високі моральні цінності і необхідну професійну підготовку.

Згідно цього патрульно-постова служба здійснювала нагляд за виконанням окремими громадянами і посадовими особами правил, що регулюють громадський порядок, з метою попередження і припинення правопорушень, притягнення правопорушників до відповідальності.

Всесвітній день рідкісних захворювань

Його заснували у 2008 році і відзначають щорічно в останній день лютого. У світі налічується понад 7 тис. різних видів рідкісних захворювань і розладів.

Основна мета кампаній цього дня – покращити обізнаність широкої громадськості про рідкісні (орфанні) захворювання та їх вплив на життя пацієнтів, довести, що люди з орфанною хворобою мають рівне право на медичну допомогу, навчання, доступ до суспільного життя.

Орфанні хвороби — це вроджені або набуті захворювання, які трапляються вкрай рідко: рідше ніж один випадок на 2000 населення країни. 80% цих захворювань генетично обумовлені. Вони мають тяжкий і хронічний перебіг, супроводжуються зниженням якості та скороченням тривалості життя пацієнтів. Такі люди зазвичай потребують дороговартісного, безперервного та пожиттєвого лікування.

Більшість орфанних захворювань діагностують у ранньому віці, у 35% випадків вони стають причиною смерті малюків до року, у 10% — дітей у віці до 5 років, у 12% – у віці від 5 до 15 років.

Онисима Вівчара

У православному світі 28 лютого згадують про апостола Онисима. У народному календарі називається дата Онисим-вівчар або просто день Онисима.

Жив Онисим в I столітті і перебував у рабстві у знатній християнській сім'ї. Провинившись у чомусь, він вирішив від свого власника втекти в Рим. Там раб опинився у в'язниці, де зустрів апостола Павла, який посвятив Онисима в християнську віру і вчинив для нього обряд Хрещення.

Коли Онисим вийшов з в'язниці, то повернувся до своїх колишніх господарів, але вже не як раб, а як брат по вірі, адже тепер вони разом сповідували християнство.

Традиції свята

На Русі вважалося, що святий Онисим протегує вівчарству і пастухам, тому багато традицій і обрядів цього дня пов'язані з вівцями. Щоб вони успішно ягнилися, вівчарики в ніч на 28 лютого окликали зірки на небі. А вдень господарі овечок накривали у себе вдома щедрі столи для пастухів і дарували їм подарунки.

У слов'ян було прийнято дитину, що з'явилася на світ у день Онисима, відразу закутати в хустку з козячого пуху і подарувати її яку-небудь річ з овчини. Вірили, що тоді новонароджений проживе щасливе і здорове життя.

В останні лютневі дні у наших предків не прийнято було вибудовувати плани на майбутнє: вважалося, що вони не здійсняться.

У слов'ян було прийнято 28 лютого йти на ранкову церковну службу. Після цього обов'язково потрібно було роздати милостиню всім, хто просить у храмі, а по приходу додому відразу прочитати молитви від пліток і лихослів'я.

Святкування на честь Віленської ікони Божої Матері

Віленська ікона Божої Матері написана святим євангелістом Лукою. Святкування на честь ікони відбувається 28 лютого за новим стилем календаря.

Відомо, що Віленська ікона Божої Матері допомагає стражденним зцілитися від багатьох сильних недуг. Раніше ікона була родовою святинею грецьких імператорів у Константинополі. Однак після того, як її перевезли в Донський монастир у 1915 році, ікона зникла. Подальша доля її невідома.

Що не можна робити

Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків, адже це може спричинити конфлікт.

Також у цей день не бажано виносити з дому меблі. Хіба що це зроблять за вас вантажники.

Ще не рекомендується переїжджати. Максимум – можете перевезти кілька речей.

Народні прикмети

Яка погода на Онисима, таким і вересень буде.

Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.

Велика кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят.

Східний вітер – до піщаних бур влітку.

Лисиці далеко гавкають – до снігопаду.

Червоний захід – до хуртовини.

На небі яскравий і повний місяць – до холодів.

Іменини

28 лютого День ангела святкують: Онисим, Овсій, Єфросинія, Опанас, Парфутій, Арсен.