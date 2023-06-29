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29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 червня – Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин
фото: Pixabay

Присвятіть цей день читанню, вивченню мови або іншій інтелектуальній роботі

У четвер 29 червня православні віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків, Міжнародний день промислового дизайну та Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин.

Міжнародний день тропіків

29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

29 червня відзначається Міжнародний день тропіків. Однією з головних проблем тропіків є вирубка лісів, внаслідок чого змінюється світ тварин, грибів, мікроорганізмів. Грунти через винесення дощовими водами втрачають мінеральні речовини. Змінюється мікроклімат, гідрологічні умови, весь біогеоценоз.

Знищуючи ліс, люди стикаються з переносниками смертельно небезпечних вірусів. Виходом з такої ситуації може бути оголошення здебільшого тропіків заповідниками, проте це створить великі труднощі для економіки країн, на території яких вони розташовані.

Міжнародний день промислового дизайну

29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Також сьогодні відзначається Міжнародний день промислового дизайну. Промисловий дизайн як один із напрямів мистецтва веде свою історію з XX століття, хоча має більш глибоке коріння.

Вважається, що індустріальний дизайн зародився, коли вироби побутового призначення стали створюватися на верстатах в промислових масштабах. Тим самим вони втратили індивідуальні риси ручного виробництва.

Термін «промисловий дизайн» був затверджений рішенням першої генеральної асамблеї ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Міжнародної ради організацій промислового дизайну) в 1959 році.

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

Щороку 29 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Антуан де Сент-Екзюпері словами одного зі своїх героїв говорив: «Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили». Ці слова вдало пояснюють зміст свята. Тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не пристосовані до вуличного життя. Водночас щодня величезна кількість котів та собак стають безхатченками з вини своїх хазяїв.

Свято було започатковане за ініціативи французьких організацій Solidarité Refuges і Animaux Online, які спеціалізуються на захисті тварин.

Яке церковне свято

29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

У народі 29 червня відзначається ден пам'яті Тихона Тихого. Вважалося, що з цього дня починають затихати співочі птахи – лише соловей продовжує співати. Також тихіше поводяться звірі.

Раніше в народі говорили: «На Тихона сонце йде тихо». І правда: за підрахунками астрономів, до кінця червня Земля зменшує швидкість руху по орбіті. На Тихона в селах часто влаштовували толоки.

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Народні прикмети

  • Папороть вранці скручує листя – наступний день буде спекотним і сонячним.
  • Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.
  • Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.
  • На вікнах осідає роса – до дощу.
  • Ясний Чумацький шлях – на гарну погоду.
  • Сон з 28 на 29 червня не здійсниться, а сновидіння, побачене вдень 29 червня, почне збуватися вже наступного дня.

Що не варто робити

  • Ображатися. Краще прийняти і відпустити ситуацію, інакше вона спрацює проти вас.
  • Лінуватися. Особливо в пошані розумова праця, тому присвятіть цей день читанню, вивченню мови або іншій інтелектуальній роботі.
  • Пекти. Сьогодні не рекомендується працювати з тістом: ні замішувати, ні випікати або смажити на сковороді – це принесе фінансові труднощі.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

Теги: свято православна церква свята традиції

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