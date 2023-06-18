На Харківщині випускники станцювали біля руїн будинку культури (відео)

Місцева влада та адміністрація школи довго вагалися, чи робити дітям свято

На Харківщині у місті Дергачі останній дзвоник для одинадцятикласників пролунав біля зруйнованого будинку культури, з яким у дітей пов’язано багато спогадів зі шкільного життя. Про це повідомляє ТСН.

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Останній вальс на фоні потрощеного дергачівського будинку культури випускники танцювали у чорних сукнях та вишиванках. У цьому будинку проходили усі свята та концерти школярів. Коли росіяни сюди влучили ракетою, випускники вирішили – вальс танцюватимуть саме тут. Тут лунає і останній для них дзвоник.

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Батьки ледь стримують сльози, бо локацією для фотосесії випускників стали руїни. «Ви бачите на фоні чого у нас свято проходить? Тому так, трошки воно дивно, війна», – кажу мама випускниці.

Місцева влада та адміністрація школи довго вагалися, чи робити дітям свято, але все ж наважилися організувати випускникам останній дзвоник. «У них повинні бути якась пам’ять про закінчення школи. Випускний – це пам’ять. Це останній крок з дитячого в доросле життя», – кажуть у міській адміністрації.

Випускники ж констатують, останній рік був геть інакшим, ніж вони очікували. Більшість часу діти навчалися у коридорах чи підвалах, навіть отримувати атестати доводиться у бомбосховищі. Тож випускники загадали своє найбільше бажання – про перемогу.

Нагадаємо, бажання взяти участь у тестуванні за кордоном наразі виявили 16 тисяч українських випускників. Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення Національного мультипредметного тесту створено в 49 містах у 31 країні.