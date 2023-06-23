23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується давати в борг гроші

23 червня відзначається День державної служби України, Міжнародний день рожевого вина та Міжнародний Олімпійський день. Віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофія.

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День державної служби України

Започаткував подію президент Леонід Кучма 4 квітня 2003 року. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня також святкують День державної служби Організації Об’єднаних Націй. Це свято покликане вшанувати важливість державної служби для розвитку держави. В Україні професійне свято держслужбовців було започатковано указом президента у 2003 році.

Цього дня проводяться нагородження найкращих співробітників державної служби. Також держслужбовці приймають вітання з професійним святом від рідних та друзів.

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Міжнародний день рожевого вина

Цей особливий день, встановлений Валері Руссель, власницею Châteaux Roubine і Sainte Béatrice, відзначається кожної четвертої п’ятниці червня, починаючи з 22 червня 2018 року.

Мета події – вшанувати задоволення від мистецтва життя Провансу, яке пердбачає також смакування рожевого вина. Прованс, визнаний батьківщиною рожевого вина понад 2600 років тому, займає особливе місце серед рожевих вин і відіграв значну роль у глобальному відродженні популярності рожевого вина.

Вибухове зростання виробництва виняткових рожевих вин у Провансі надихнуло інші регіони світу на збільшення власного виробництва. Франція, Іспанія, Сполучені Штати та Італія є найбільшими виробниками рожевого вина, лідирує Франція. Споживання рожевого вина широко поширене на всіх континентах, причому у Франції переважає споживання на душу населення, за нею йде Уругвай.

У Міжнародний день рожевого вина о 19:00 годині (за французьким часом), є традиція, що виробники рожевого вина та поціновувачі в усьому світі піднімають келихи, наповнені улюбленим рожевим виливом, і промовлять тост за одне з найулюбленіших вин у світі.

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Міжнародний Олімпійський день

Червень 1894 ознаменувався важливою подією – в Парижі був проведений Міжнародний атлетичний Конгрес. Представники 12 країн обговорювали питання фізичного виховання. 23 червня деякий барон П'єр де Кубертен – ентузіаст за відродження олімпійського руху. Він вийшов до трибуни і представив доповідь. Суть пропозиції полягала в нових, розроблених бароном, основах Олімпійських ігор.

Конгрес, ознайомившись з положеннями, затвердив їх і погодився з тим, щоб раз на чотири роки проводити змагання за участю всіх народів.

Саме тому зараз Міжнародний Олімпійський день відзначається 23 червня. Мета свята проста і зрозуміла — зацікавлювати молодих людей, об'єднувати спільною ідеєю і пропагувати культуру фізичного виховання. Взяти участь в Олімпійських іграх можуть всі, незалежно від віку, статі або здібностей.

Яке сьогодні релігійне свято

23 червня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Тимофія.

Він був єпископом в місті Пруси, жив за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення та прозорливості за його благочестиві справи. Ще до того, як священномученик отримав сан єпископа, він вже боровся з єрессю, навернув своїми проповідями до Христа багатьох язичників. Мудро керував своєю паствою, коли отримав керівну посаду. Імператор бачив успіхи святого і почав злитися. За це Тимофія кинули до в'язниці, довго катували, змушуючи зректися віри. Однак священномученик відмовився. За це йому відсікли голову.

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Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано сумувати або злитися.

Не варто цього дня скупитися, краще ділитися з людьми, що вас оточують, позитивними емоціями.

Не давайте в борг гроші і не беріть їх у когось.

Якщо світить місяць, краще закрити вікно шторами і не спати в його світлі.

Не дивіться у чужі вікна, тому що всі нещастя людей прийдуть в ваше життя.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: посуха не до добра;

Вервечками полем бігають миші – буде голодний рік через неврожай;

Ворони зібралися зграєю та летять через ліс – будуть епідемії і різного роду хвороби;

Настовбурчилися ворони і сидять, не літають – буде негода.

Пам’ятні події 23 червня

1868 рік – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин патентує друкарську машинку;

1888 рік – у Києві відкривають пам'ятник Богданові Хмельницькому;

1917 рік – на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради;

1940 рік – французький генерал Шарль де Голль оголошує про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1941 рік – починається найбільша в історії танкова битва в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди;

1961 рік – набуває чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік – Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см;

1990 рік – починається повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 рік – розпочинається триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 рік – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% за явки 72%) голосують за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу («Брекзіт»);

2022 рік – Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.