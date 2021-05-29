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    29 травня – яке сьогодні свято, традиції, заборони і прикмети

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    В Україні щорічно 29 травня відзначають&nbsp;День миротворців&nbsp; - 29 травня – яке сьогодні свято, традиції, заборони і прикмети
    В Україні щорічно 29 травня відзначають День миротворців 

    Не можна на сьогодні призначати важливі події, весілля, застілля

    Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

    Свято Міжнародний день миротворців було започатковане у 2002 році, хоча Радбез ООН заснував першу місію з підтримки миру ще 29 травня 1948 року. В Україні День миротворців встановлено відповідно до указу президента України від 30 квітня 2003 року № 374/2003 і відзначається щорічно 29 травня.

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    Крім того, 29 травня відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. Першу друкарню в Україні, яка діяла протягом 1573−1575 років, заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. У 1574 році видали першу в Україні книгу під назвою «Апостол».

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 29 травня вшановує пам'ять преподобного Феодора Освященного, ігумена. У народі день назвали Федір Житник, оскільки день вважався останнім сприятливим днем для посіву жита і хлібних злаків: ячменю, пшениці, жита і вівса.

    Федір Житник

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    У народному календарі 29 травня – свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.

    Преподобний Феодор народився у III столітті в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина і покинув отчий дім. Тимчасово оселився в одній з обителей. Незабаром почув про преподобного Пахомія і вирушив до нього в надії стати учнем святого старця.

    Традиції та обряди

    В цей день сіють ячмінь, пшеницю, жито, овес. Преподобного Феодора Освяченого в народі вважають покровителем жита – хлібного зерна. Тому будь-яку роботу на землі починають з молитовного звернення до святого.

    Господині готують на обід каші з манної, ячної, гречаної або пшоняної крупи.

    Чого не варто робити 29 травня

    • День не дуже вдалий, але в цей час потрібно відновлювати мир, справедливість і милосердя, тому не варто сваритися.
    • Не можна працювати на полі після полудня, інакше всі посіви або згорять, або будуть вкрадені, або побиті градом.
    • Не можна на сьогодні призначати важливі події, весілля, застілля.
    • У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.

    Що можна робити 29 травня

    Сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.

    Прикмети:

    • Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.
    • Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
    • На озерах з’явилися латаття – до стійкого літнього тепла.
    • 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
    • Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

    Іменини

    29 травня День ангела відзначають: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір

    Теги: свята миротворці миротворча місія традиції
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    29 травня – яке сьогодні свято, традиції, заборони і прикмети