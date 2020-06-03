3 червня – яке сьогодні свято, що не можна робити



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3 червня - іменини Олени та Костянтина

Сьогодні дівчатам умисно не плели коси, щоб волосся росло довгим

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі просто називають це день Олени.

Сьогодні дівчатам умисно не плели коси, щоб волосся росло довгим, а також починали сіяти льон.

Яке сьогодні свято

3 червня православна церква відзначає день рівноапостольних царя Костянтина, матері його цариці Олени і чад йогo Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Також сьогодні проводиться святкування чудотворної Володимирської ікони Божої Матері, яка за переказами була написана євангелістом Лукою на дошці столу, за яким трапезувала Свята Родина: Спаситель, Богородиця і праведний Йосип Обручник.

В народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Традиції та обряди

В це свято дівчата моляться святій Олені, щоб вона подбала про їх долю.

У Оленин день люди сіють ярі злакові культури, ячмінь і гречку, садять огірки. Якщо останні вже дають паростки, господиня повинна таємно поволокти ногою старий личак від порога будинку до огіркових грядок, кинути його там і «заговорити» урожай. Їй необхідно сказати, що огірки повинні так само густо заплестись, як по землі пленталося взуття.

Жінки в цей день не заплітають волосся. Вважається, що якщо їх торкнеться Альона-довгі-льони, то пасма стануть такими ж, як льон — м’якими, довгими і світлими.

Що потрібно робити в цей день

Оленін день вважається днем, коли саме Небо посилає зустріч із судженим. Для цього незаміжній дівчині цього дня потрібно неодмінно прогулятися біля місця, де сходяться три дороги.

За народним календарем, потрібно сіяти льон і огірки.

Що заборонено робити 3 червня

Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;

Не можна їсти жирну їжу;

Не можна виходити з дому без потреби.

Прикмети на 3 червня

В Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.

Якщо на Олену йде дощ, значить, осінь буде непогожа.

Дощ із градом віщував сніг із крупою на Прокла 3 грудня.

Іменини

3 червня День ангела відзначають: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.