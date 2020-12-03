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    Суспільство

    3 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>3 грудня &ndash; Міжнародний день людей з інвалідністю</p> - 3 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

    Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних

    Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а віряни відзначають День Прокла та свято ікони Божої Матері «Соболевська».

    Яке сьогодні релігійне свято

    В церкві 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив приблизно в V столітті і служив єпископом в Константинополі. Богослов’я він навчався у самого Іоанна Златоуста. Отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання, а також опанував ораторським мистецтвом, що і дозволило йому проповідувати християнство. Відомо, що саме Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанну. Уже після смерті останнього Прокл займає пост єпископа. У цьому сані він активно проповідував, всіляко викриваючи єресь і язичництво. Крім цього, Прокл дбав про знедолених і прославився численними чудесами.

    Так, в період патріаршества Прокла сталося руйнівний землетрус, і місцеві жителі разом з Проклом вийшли на вулицю, щоб политись. Під час молитви маленький хлопчик був підняти на небо, після чого повернувся цілим і неушкодженим, розповівши, що чув спів ангелів. Слова хлопчика повторили люди – і землетрусу більше не відбувалося. Після цього багато хто звернувся до віри.

    Народні прикмети й традиції

    • Вважалося, що на Прокла з-під землі може вибратися нечисть і нашкодити людині. Тому люди говорили різні замовляння і молитву проти зла, а також стежили за погодою.
    • Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.
    • Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.
    • Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.
    • Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.
    • Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто цього дня ходити до лісу, щоб не загубитися;
    • Не можна нині займатися важкою роботою;
    • Не потрібно сьогодні брати та давати гроші у борг;
    • Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 3 грудня, іменини відзначають Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак та Фекла.

    Теги: свята традиції
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