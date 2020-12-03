3 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних

Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а віряни відзначають День Прокла та свято ікони Божої Матері «Соболевська».

Яке сьогодні релігійне свято

В церкві 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив приблизно в V столітті і служив єпископом в Константинополі. Богослов’я він навчався у самого Іоанна Златоуста. Отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання, а також опанував ораторським мистецтвом, що і дозволило йому проповідувати християнство. Відомо, що саме Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанну. Уже після смерті останнього Прокл займає пост єпископа. У цьому сані він активно проповідував, всіляко викриваючи єресь і язичництво. Крім цього, Прокл дбав про знедолених і прославився численними чудесами.

Так, в період патріаршества Прокла сталося руйнівний землетрус, і місцеві жителі разом з Проклом вийшли на вулицю, щоб политись. Під час молитви маленький хлопчик був підняти на небо, після чого повернувся цілим і неушкодженим, розповівши, що чув спів ангелів. Слова хлопчика повторили люди – і землетрусу більше не відбувалося. Після цього багато хто звернувся до віри.

Народні прикмети й традиції

Вважалося, що на Прокла з-під землі може вибратися нечисть і нашкодити людині. Тому люди говорили різні замовляння і молитву проти зла, а також стежили за погодою.

Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.

Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.

Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.

Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня ходити до лісу, щоб не загубитися;

Не можна нині займатися важкою роботою;

Не потрібно сьогодні брати та давати гроші у борг;

Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних.

Хто святкує день ангела

У четвер, 3 грудня, іменини відзначають Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак та Фекла.