3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо в цей день береза дає багато соку, значить, літній сезон буде рясніти дощами
У цей день не можна підвищувати голос і сваритися
Сьогодні, 3 квітня, православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Катанського. У світі відзначають Всесвітній день вечірки і День народження мобільного телефону.
Крім того, сьогодні 20 день Великого посту.
Всесвітній день вечірки
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято - Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (World Party Day). Також відоме як P-Day.
Слово «party», яке сьогодні часто використовується в лексиконі молоді, запозичене з англійської мови, означає вечірку, причому будь-якого рівня - від урочистого прийому до молодіжної тусовки в неформальній обстановці. Тематика, характер і сценарій заходу залежить від організаторів і учасників. Вечірки популярні в усьому світі, адже на них відпочивають, спілкуються або просто приємно проводять час.
Однак, незважаючи на веселий характер свята, воно було створене з серйозними намірами. Справа в тому, що ідея організувати День паті прийшла з фантастичного роману «Політ» американської письменниці Ванни Бонт (Vanna Bonta, 1958-2014): розповідь книги закінчується зворотним відліком до 3 квітня 2000 року, коли в усьому світі має пройти масове свято, що об'єднує людство. Цей роман вийшов у світ в 1995 році, а вже 3 квітня 1996 року в США відбувся перший День вечірок, який пройшов під девізом: «Вечірка - це протилежність війни».
Головною метою свята була проголошена ідея, що для створення кращої, якісної реальності, в якій живе кожна людина, потрібно робити позитивні і активні дії, радіючи життю разом з іншими людьми, а не просто пасивно озвучувати думку «миру в усьому світі».
День народження мобільного телефону
3 квітня вважається Днем народження мобільного телефону.
Вихід в інтернет, спілкування в соціальних мережах, обмін повідомленнями, фото, аудіо та відеоматеріалами, користування електронною поштою, можливість здійснення фото-і відеозйомки, навігація, ігрові можливості, вбудований калькулятор, ліхтарик, календар, годинник, будильник, секундомір, диктофон, радіоприймач, відеоплеєр, сканер штрих-кодів. Так, ніхто не міг і подумати років 30 назад, що все це і не тільки буде поєднано в одному апараті, який поміщається в кишені, а основна первісна його функція - голосовий зв'язок стане лише однією з багатьох функцій, причому для значної частини користувачів не завжди головною.
Мобільний телефон сьогодні - це фактично міні-комп'ютер, який дуже міцно увійшов в повсякденне життя пересічних громадян.
Кирило Катанік
Народне свято Кирило Катанік відзначається 3 квітня 2021 року (за старим стилем - 21 березня). У церковному православному календарі це дата вшанування пам'яті святителя Кирила Катанського (Сицилійського), єпископа.
День прозваний «Катаніком» тому, що «закриває» зимовий сезон. За старих часів це свято називали «Колодязницею». Згідно з народним повір'ям, колодязна вода 3 квітня благословенна самої Царицею Небесною Дівою Марією.
Історія
Кирило жив в I-II століттях. Був родом із сирійського міста Антіохії (сучасна Туреччина). Йому пощастило стати учнем апостола Петра, який згодом призначив його єпископом в сицилійському місті Катані.
Господь нагородив Кирила даром чудотворення за благочестивість, мудре управління паствою і всіляку допомогу своїм парафіянам. В одному джерелі вода мала гіркий присмак. Її неможливо було пити. Після того як єпископ Кирило прочитав над ним молитву, вона втратила гіркоту і стала придатною для вживання. Завдяки цьому випадку багато ідолопоклонників прийняли християнство і увірували в Господа.
Єпископ Кирило Катанский прожив довге богоугодне життя. В інший світ він відійшов в глибокій старості. Поховали його в Сицилії.
Традиції та обряди
У цей день можна останній раз насолодитися катанням на санках. Вважається, що в наступні дні сніг вже не такий гарний для цієї забави, і дітворі краще переключитися на весняні ігри. Після цього свята санки чистять і прибирають до наступної зими. Дітям кажуть, що плакати марно, тому що Катанік санки забрав.
3 квітня прибирають зимове взуття і дістають весняне.
У цей день колодязна вода має чарівну силу, таку ж як на свято Водохреща. Тому нею вмиваються, щоб захистити себе від хвороб.
Що не можна робити сьогодні
- Категорично заборонено в цей день підвищувати голос на крик і лаятися. Того, хто порушить цю заборону, чекає нещастя.
- Не можна поливати кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки.
- Сьогодні не можна прати білизну, вірилося, що так можна потривожити водяного.
- Жінкам в цей день не можна сідати за стіл з двома жінками.
- Не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку, інакше чекайте нещастя.
Народні прикмети
- Якщо вдарить грім, значить, рік видасться дуже врожайним.
- Хмари пофарбовані в синій колір - чекай теплої, але дощової погоди.
- Якщо в цей день береза дає багато соку, значить, літній сезон буде рясніти дощами.
- З'явилися комарі - до швидкого потепління.
- Якщо пологи випадають на Кирила Катаніка, то породіллі не варто переживати - вони пройдуть успішно.
- Якщо окропити колодязною водою земельний наділ, то він дасть багатий урожай.
- Якщо у людини матеріальні труднощі, і вона хоче стати багатою, то потрібно подивитися в колодязь і тричі прокричати:
Встань з дна, багата доля,
Скільки на твоєму дні є камінчиків і піску,
Стільки б у мене було грошей і добра.
Іменини
У суботу, 3 квітня, іменини відзначають Ананій, Володимир, Домнин, Кирило, Пахомій, Серафим, Філімон, Фома, Яків.