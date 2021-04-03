3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо в цей день береза дає багато соку, значить, літній сезон буде рясніти дощами

У цей день не можна підвищувати голос і сваритися

Сьогодні, 3 квітня, православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Катанського. У світі відзначають Всесвітній день вечірки і День народження мобільного телефону.

Крім того, сьогодні 20 день Великого посту.

Всесвітній день вечірки

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято - Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (World Party Day). Також відоме як P-Day.

Слово «party», яке сьогодні часто використовується в лексиконі молоді, запозичене з англійської мови, означає вечірку, причому будь-якого рівня - від урочистого прийому до молодіжної тусовки в неформальній обстановці. Тематика, характер і сценарій заходу залежить від організаторів і учасників. Вечірки популярні в усьому світі, адже на них відпочивають, спілкуються або просто приємно проводять час.

Однак, незважаючи на веселий характер свята, воно було створене з серйозними намірами. Справа в тому, що ідея організувати День паті прийшла з фантастичного роману «Політ» американської письменниці Ванни Бонт (Vanna Bonta, 1958-2014): розповідь книги закінчується зворотним відліком до 3 квітня 2000 року, коли в усьому світі має пройти масове свято, що об'єднує людство. Цей роман вийшов у світ в 1995 році, а вже 3 квітня 1996 року в США відбувся перший День вечірок, який пройшов під девізом: «Вечірка - це протилежність війни».

Головною метою свята була проголошена ідея, що для створення кращої, якісної реальності, в якій живе кожна людина, потрібно робити позитивні і активні дії, радіючи життю разом з іншими людьми, а не просто пасивно озвучувати думку «миру в усьому світі».

День народження мобільного телефону

3 квітня вважається Днем народження мобільного телефону.

Вихід в інтернет, спілкування в соціальних мережах, обмін повідомленнями, фото, аудіо та відеоматеріалами, користування електронною поштою, можливість здійснення фото-і відеозйомки, навігація, ігрові можливості, вбудований калькулятор, ліхтарик, календар, годинник, будильник, секундомір, диктофон, радіоприймач, відеоплеєр, сканер штрих-кодів. Так, ніхто не міг і подумати років 30 назад, що все це і не тільки буде поєднано в одному апараті, який поміщається в кишені, а основна первісна його функція - голосовий зв'язок стане лише однією з багатьох функцій, причому для значної частини користувачів не завжди головною.

Мобільний телефон сьогодні - це фактично міні-комп'ютер, який дуже міцно увійшов в повсякденне життя пересічних громадян.

Кирило Катанік

Народне свято Кирило Катанік відзначається 3 квітня 2021 року (за старим стилем - 21 березня). У церковному православному календарі це дата вшанування пам'яті святителя Кирила Катанського (Сицилійського), єпископа.

День прозваний «Катаніком» тому, що «закриває» зимовий сезон. За старих часів це свято називали «Колодязницею». Згідно з народним повір'ям, колодязна вода 3 квітня благословенна самої Царицею Небесною Дівою Марією.

Історія

Кирило жив в I-II століттях. Був родом із сирійського міста Антіохії (сучасна Туреччина). Йому пощастило стати учнем апостола Петра, який згодом призначив його єпископом в сицилійському місті Катані.

Господь нагородив Кирила даром чудотворення за благочестивість, мудре управління паствою і всіляку допомогу своїм парафіянам. В одному джерелі вода мала гіркий присмак. Її неможливо було пити. Після того як єпископ Кирило прочитав над ним молитву, вона втратила гіркоту і стала придатною для вживання. Завдяки цьому випадку багато ідолопоклонників прийняли християнство і увірували в Господа.

Єпископ Кирило Катанский прожив довге богоугодне життя. В інший світ він відійшов в глибокій старості. Поховали його в Сицилії.

Традиції та обряди

У цей день можна останній раз насолодитися катанням на санках. Вважається, що в наступні дні сніг вже не такий гарний для цієї забави, і дітворі краще переключитися на весняні ігри. Після цього свята санки чистять і прибирають до наступної зими. Дітям кажуть, що плакати марно, тому що Катанік санки забрав.

3 квітня прибирають зимове взуття і дістають весняне.

У цей день колодязна вода має чарівну силу, таку ж як на свято Водохреща. Тому нею вмиваються, щоб захистити себе від хвороб.

Що не можна робити сьогодні

Категорично заборонено в цей день підвищувати голос на крик і лаятися. Того, хто порушить цю заборону, чекає нещастя.

Не можна поливати кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки.

Сьогодні не можна прати білизну, вірилося, що так можна потривожити водяного.

Жінкам в цей день не можна сідати за стіл з двома жінками.

Не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку, інакше чекайте нещастя.

Народні прикмети

Якщо вдарить грім, значить, рік видасться дуже врожайним.

Хмари пофарбовані в синій колір - чекай теплої, але дощової погоди.

Якщо в цей день береза дає багато соку, значить, літній сезон буде рясніти дощами.

З'явилися комарі - до швидкого потепління.

Якщо пологи випадають на Кирила Катаніка, то породіллі не варто переживати - вони пройдуть успішно.

Якщо окропити колодязною водою земельний наділ, то він дасть багатий урожай.

Якщо у людини матеріальні труднощі, і вона хоче стати багатою, то потрібно подивитися в колодязь і тричі прокричати:

Встань з дна, багата доля,

Скільки на твоєму дні є камінчиків і піску,

Стільки б у мене було грошей і добра.

Іменини

У суботу, 3 квітня, іменини відзначають Ананій, Володимир, Домнин, Кирило, Пахомій, Серафим, Філімон, Фома, Яків.