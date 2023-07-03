Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня – День зенітних ракетних військ Повітряних сил
фото: Національна гвардія України

Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу

У понеділок 3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: defence-ua.com

Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних сил України.

Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.

Міжнародний день без поліетилену

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: vodacpk.com.ua

3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Яке сьогодні церковне свято

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів.

Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».

Читайте також: Церковний календар на липень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Народні прикмети 

  • Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.
  • Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
  • Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.
  • Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.
  • Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
  • Лебеді кричать увечері – до негоди.
  • Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
  • Йде дощ – значить, така погода триватиме ще сорок днів.

Що не можна робити 

  • Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
  • Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
  • Виносити з хати сміття і непотріб – це загрожує бідністю.

Пам’ятні дати 3 липня

  • 1528 рік – Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації;
  • 1885 рік – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»;
  • 1863 рік – завершилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;
  • 1886 рік – Карл Бенц з Мангайму вперше у світі виїхав на автомобілі власної конструкції і досягнув швидкості 16 км/год;
  • 1917 рік – полуботківці виступили в Києві з метою проголошення незалежності України;
  • 1928 рік – у продажу з'явилися перші телевізори;
  • 1962 рік – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91% (1 липня);
  • 1966 рік – Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;
  • 1973 рік – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;
  • 1988 рік – американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинули 298 осіб.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.

Теги: свята православна церква традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Братські келії на Ближніх печерах
Мінкульт вимагає від ченців Києво-Печерської Лаври звільнити келії до 4 липня
1 липня, 15:17
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
28 червня, 11:56
Бійці «Альфи» знищили близько 4 тисяч окупантів
Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»
23 червня, 11:15

Суспільство

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
Ціни на яйця: експерти розповіли, що очікувати до кінця року
Ціни на яйця: експерти розповіли, що очікувати до кінця року
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни
Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
47K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
28K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
25K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
12K
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
6834
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту