3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу
У понеділок 3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського.
День зенітних ракетних військ Повітряних сил
Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних сил України.
Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.
Міжнародний день без поліетилену
3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.
Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів.
Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».
Народні прикмети
- Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.
- Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
- Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.
- Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.
- Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
- Лебеді кричать увечері – до негоди.
- Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
- Йде дощ – значить, така погода триватиме ще сорок днів.
Що не можна робити
- Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
- Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
- Виносити з хати сміття і непотріб – це загрожує бідністю.
Пам’ятні дати 3 липня
- 1528 рік – Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації;
- 1885 рік – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»;
- 1863 рік – завершилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;
- 1886 рік – Карл Бенц з Мангайму вперше у світі виїхав на автомобілі власної конструкції і досягнув швидкості 16 км/год;
- 1917 рік – полуботківці виступили в Києві з метою проголошення незалежності України;
- 1928 рік – у продажу з'явилися перші телевізори;
- 1962 рік – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91% (1 липня);
- 1966 рік – Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;
- 1973 рік – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;
- 1988 рік – американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинули 298 осіб.
Іменини
Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.
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