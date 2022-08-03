3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні
У середу, 3 серпня, відзначають міжнародний День кавуна.
Також у цей день у Нігерії та на Ямайці – День Незалежності.
День кавуна
Свою історію свято почало зі США, де святкується як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна порівняно з іншими країнами.
Кавун також є найвідомішим свіжим джерелом лікопіну, потужного антиоксиданту, відповідального за його червоний колір. Фактично, свіжий кавун - краще джерело лікопіну, ніж помідори.
Той факт, що кавун на 91 відсоток складається з води, робить його відмінним засобом для підтримки хорошої гідратації. Дуже корисна якість у літню спеку. Загалом кавун - виключно корисний фрукт, який є для більшості людей ідеальним доповненням до здорового харчування.
Яке церковне свято
Сьогодні віряни вшановують пам'ять Онуфрія Печерського, пророка Єзекіїлям та преподобного Симеона Палестинського.
Єкекіїль з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.
Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки і зараз знаходяться в монастирі. На жаль, точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є відомості, що він був безмовним самітником, тримав строгі і тривалі пости, як і багато його ченців. У нього також був суворий характер.
Що не рекомендується робити:
- Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому випадку, наприклад, при пожежі чи нещасному випадку.
- Сьогодні варто зайнятися ремонтом та прибиранням господарських приміщень, все провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. При цьому теж треба мовчати.
- Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби і неприємності.
Народні прикмети на 3 серпня:
- Холодна ніч – зима буде ранньою і морозною.
- Грозовий дощ – осінь буде сирою.
- Сорока голосно кричить – зима буде теплою.
- Багато жолудів – наступний рік буде вдалим.
- Павук не плете павутину – скоро задощить.
- Великі купи на мурашниках – чекай холодної зими.
- Сильні роси – буде поганий врожай льону.
Іменини
Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра.
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