Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні, 00:00 glavcom.ua
3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У світі відзначають День кавуна
фото: freepik.com.

Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні

У середу, 3 серпня, відзначають міжнародний День кавуна.

Також у цей день у Нігерії та на Ямайці – День Незалежності.

День кавуна

3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Свою історію свято почало зі США, де святкується як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна порівняно з іншими країнами.

Кавун також є найвідомішим свіжим джерелом лікопіну, потужного антиоксиданту, відповідального за його червоний колір. Фактично, свіжий кавун - краще джерело лікопіну, ніж помідори.

Той факт, що кавун на 91 відсоток складається з води, робить його відмінним засобом для підтримки хорошої гідратації. Дуже корисна якість у літню спеку. Загалом кавун - виключно корисний фрукт, який є для більшості людей ідеальним доповненням до здорового харчування. 

Яке церковне свято

3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Сьогодні віряни вшановують пам'ять Онуфрія Печерського, пророка Єзекіїлям та преподобного Симеона Палестинського.

Єкекіїль з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки і зараз знаходяться в монастирі. На жаль, точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є відомості, що він був безмовним самітником, тримав строгі і тривалі пости, як і багато його ченців. У нього також був суворий характер.

Що не рекомендується робити:

  • Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому випадку, наприклад, при пожежі чи нещасному випадку.
  • Сьогодні варто зайнятися ремонтом та прибиранням господарських приміщень, все провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. При цьому теж треба мовчати.
  • Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби і неприємності.

Народні прикмети на 3 серпня:

  • Холодна ніч – зима буде ранньою і морозною.
  • Грозовий дощ – осінь буде сирою.
  • Сорока голосно кричить – зима буде теплою.
  • Багато жолудів – наступний рік буде вдалим.
  • Павук не плете павутину – скоро задощить.
  • Великі купи на мурашниках – чекай холодної зими.
  • Сильні роси – буде поганий врожай льону.

Іменини

Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра.

Читайте також: Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Теги: традиції Україна свято

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, як Україна відзначатиме День Незалежності в умовах війни
Зеленський розповів, як Україна відзначатиме День Незалежності в умовах війни
25 липня, 19:11
Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стрижнем, які вселяють позитив у глядача
Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей
16 липня, 09:24
Партія «Батьківщина» святкує день народження, майже увесь час її очолює Юлія Тимошенко
Найстаріша парламентська партія України відзначає День народження
9 липня, 10:21

Суспільство

3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
«Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси
«Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси
Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог
Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог
Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн
Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн
Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика
Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика
Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня
Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
44K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
29K
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 
25K
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
22K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині
16K
Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Вчора, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Вчора, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Вчора, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Вчора, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Вчора, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Вчора, 13:07

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту