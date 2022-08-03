3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні

У середу, 3 серпня, відзначають міжнародний День кавуна.

Також у цей день у Нігерії та на Ямайці – День Незалежності.

День кавуна

Свою історію свято почало зі США, де святкується як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна порівняно з іншими країнами.

Кавун також є найвідомішим свіжим джерелом лікопіну, потужного антиоксиданту, відповідального за його червоний колір. Фактично, свіжий кавун - краще джерело лікопіну, ніж помідори.

Той факт, що кавун на 91 відсоток складається з води, робить його відмінним засобом для підтримки хорошої гідратації. Дуже корисна якість у літню спеку. Загалом кавун - виключно корисний фрукт, який є для більшості людей ідеальним доповненням до здорового харчування.

Яке церковне свято

Сьогодні віряни вшановують пам'ять Онуфрія Печерського, пророка Єзекіїлям та преподобного Симеона Палестинського.

Єкекіїль з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки і зараз знаходяться в монастирі. На жаль, точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є відомості, що він був безмовним самітником, тримав строгі і тривалі пости, як і багато його ченців. У нього також був суворий характер.

Що не рекомендується робити:

Цей день потрібно, за повір’ями, проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому випадку, наприклад, при пожежі чи нещасному випадку.

Сьогодні варто зайнятися ремонтом та прибиранням господарських приміщень, все провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. При цьому теж треба мовчати.

Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби і неприємності.

Народні прикмети на 3 серпня:

Холодна ніч – зима буде ранньою і морозною.

Грозовий дощ – осінь буде сирою.

Сорока голосно кричить – зима буде теплою.

Багато жолудів – наступний рік буде вдалим.

Павук не плете павутину – скоро задощить.

Великі купи на мурашниках – чекай холодної зими.

Сильні роси – буде поганий врожай льону.

Іменини

Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра.