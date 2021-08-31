31 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра

Сьогодні, у вівторок, 31 серпня, святкуємо:

День їжі на свіжому повітрі

Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків

Із 2001 року відзначають як день пам’яті людей, що померли від передозування наркотиків. 31 серпня тисячі людей в усьому світі висловлюють своє співчуття родинам і друзям жертв передозування та згадують тих, кого вони втратили.

День блога

Ідея святкувати День блога (Blog Day) 31 серпня з'явилася в 2005 році, коли активні користувачі LiveJournal угледіли в слові blog цифри – 3108. Тому і датою свята встановили 31 серпня (31.08).

Ініціатори Дня блога закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн і з різними інтересами. Для цього пропонується написати короткі рецензії про п'ять різних блогів і 31 серпня опублікувати ці записи у себе з посиланнями на авторські сторінки.

Блогери сприйняли ідею з ентузіазмом. Коли вперше 31 серпня оголосили святом, в індексі Google з'явилося відразу 30 тисяч нових сторінок. А в 2007 році в зв'язку з цією датою почався конкурс кращих блогів Best of Blogs.

День пам’яті мучеників Флора і Лавра

За житієм Флор і Лавр були рідними братами.

Історія

Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії. За ремеслом брати були каменотесами (їхніми вчителями у цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і боговгодного життя).

Правитель послав братів у сусідній регіон для роботи над споруджуваним язичницьким храмом. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися суворого посту і невпинно молилися. Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменя потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр пообіцяли батьку юнака, що його син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили вірі в Христа.

Після цього він одужав. Побачивши таке диво батько хлопця також увірував в Христа. Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали християн, які допомагали при будівництві, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з його сином і 300 християн. Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею. Через багато років святі мощі мучеників Флора і Лавра були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Традиції і звичаї на 31 серпня

У народі говорили, що настало «кінське свято», у яке прийнято пригощати коней ласощами.

Пекли спеціальне печиво у вигляді кінського копита.

Починалися 31 серпня так звані «бабські посиденьки», коли вечорами жінки збиралися вдома у якоїсь вдови і проводили вечори за розмовами і рукоділлям.

Поспівали до 31 серпня літні сорти яблук, а тому обов’язково збирали урожай.

Що не можна сьогодні робити

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Не можна працювати з конями в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.

Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.

Коней належало обов’язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.

Народні прикмети на 31 серпня:

Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай наступного року.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди

Висмикували полин і дивилися, яке коріння. Якщо коріння товсте, то можна очікувати хорошого врожаю вже наступного року.

Іменини

31 серпня День ангела імені відзначають: Богдан, Марк, Раймонд. Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор