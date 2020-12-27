27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

27 грудня у світі відзначають День вирізання сніжинок

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде

Сьогодні, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок, а віряни вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Калліника.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.

Святий Левкій, докір правителя Кумврікія за несправедливе переслідування християн, після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер.

Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.

Народні прикмети й традиції

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.

Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.

Якщо день теплий, то літо буде спекотним.

Погода протягом дня змінюється – до відлиги.

Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.

Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.

Сині плями над лісом – до снігу.

Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

Що не можна робити сьогодні

Не робіть поспішних висновків

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

Хто святкує день ангела

У неділю, 27 грудня, іменини відзначають Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.