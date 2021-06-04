4 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день спойлерів, Міжнародний день боротьби з карієсом зубів, Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

Міжнародний день спойлерів

Фото: smosh.fandom.com

Свято придумане в США. Спойлер від англійського to spoil - "гадити", "отруювати", "псувати". Передчасно розкрита важлива інформація, яка псує враження від художнього твору, руйнуючи інтригу. Приклад найвідомішого спойлера: "А до речі, вбивця садівник".

Міжнародний день боротьби з карієсом зубів

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Основними факторами ризику виникнення захворювань ротової порожнини є їжа із високим вмістом цукру, куріння, вживання алкоголю, а також недостатні гігієна порожнини рота і догляд.

Споживання надмірної кількості цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Загроза карієсу зростає, якщо ви споживаєте цукор більше чотирьох разів на день і/або споживаєте понад 50 г (приблизно 12 чайних ложок) на день.

Остерігайтеся цукру, доданого до їжі виробником, а також того, що міститься у меді, сиропах, фруктових соках і їхніх концентратах. Зверніть увагу на те, скільки цукру ви додаєте під час приготування власної їжі.

Куріння підвищує ризик захворювання ясен і раку ротової порожнини, а також змінює колір зубів, спричиняє неприємний запах із рота, передчасну втрату зубів, часткову втрату смаку та нюху.

В алкогольних напоях часто підвищена кислотність і вміст цукру, що збільшує ризик карієсу.

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події – результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Мученик Василіск

Фото з відкритих джерел

4 червня вшановується пам’ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не побажав принести жертву язичницьким богам. В результаті, був обезголовлений. У народі 4 червня називали по-різному: Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Зустрічалися 4 червня в будинку і розважали один одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Чому виникла традиція не проводити ніяких робіт в цей день? 4 червня відзначали день Ярила – бога природи і животворящих сил. Згодом він злився зі святом Трійці. Була поширена традиція 4 червня прикрашати стрічками молоду березу і дома.

Традиції та обряди

В народне свято Василіск не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки. Тому його присвячують клопоту по будинку.

Існує легенда про те, що у цей день може народитися цар Василіск — істота з тілом жаби, головою півня та зміїним хвостом. Від його погляду все живе гине: джерела і колодязі висихають, дівчата втрачають красу, а урожай в’яне. Щоб цього не сталося, напередодні дня Василіска господарі збирають всі яйця і варять їх круто.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Прикмети на 4 червня

Гарний урожай огірків обіцяв велику кількість оводів і павуків.

Рік буде врожайним, якщо у день Василіска вранці на траві багато роси.

Соловей вночі співає – погода обіцяє бути хорошою і теплою.

Тумани на Василіска – до грибного літа.

Іменини

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск.