5 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні є привід серйозно задуматися про свою роль в покращенні екології

5 червня відзначається народне свято Левон Огірочник. Інша його назва – Левон Конопляник. У всьому світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища: він спрямований на підвищення усвідомленості у людей в тому, як вони взаємодіють з природою.

Також сьогодні відзначається День польотів на повітряній кулі та Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством.

Яке релігійне свято

Фото: Укрмедіа

5 червня вшановується пам’ять святителя Леонтія Ростовського (Левон Огірочник) або Конопляник і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки.

Відомості про його життя є досить суперечливими і малоінформативними. Відомо, що основні події його існування відбулися в ХІІвеке. Леонтій займався тим, що проповідував віру в Христа дітям. За це піддався гонінням з боку язичників. В церкві сьогодні відзначається день, пов’язаний з наданням його мощей.

У народі Леонтія називали Конопляником, оскільки саме в цей період, 5 червня, намагалися сіяти коноплі. Цікаво, що насіння для посіву потрібно було скласти в пасхальне яйце і при посіві по полю варто було розкидати шкаралупу, примовляючи: «Коноплі та на горобину дивись – коли колір у круги, то конопель борги», «У кого конопелька, у того і подвійна копійка».

Всесвітній день довкілля

Фото з відкритих джерел

З 1960-х років ігнорувати проблеми довкілля стало неможливо, тому багато країн почали вживати заходи щодо захисту навколишнього середовища в межах своїх територій. Проте невдовзі всі зрозуміли, що забруднення води й повітря не знає кордонів, а для вирішення цих проблем необхідне міжнародне співробітництво.

Ідея всесвітнього форуму з питань екології виникла в Швеції, яка була занепокоєна станом екології, особливо в прояві кислотних дощів. Тому в 1968 році ООН отримала пропозицію від цієї держави щодо проведення міжнародної конференції для визначення проблем природного середовища та шляхів їхнього подолання.

Датою скликання Конференції з проблем навколишнього середовища ООН обрала 1972 рік, місцем її проведення став Стокгольм. Захід проходив з 5 по 16 червня, а день відкриття було проголошено Всесвітнім днем навколишнього середовища. В конференції брали участь представники 113 країн та 400 неурядових організацій, головував на ній заступник Генерального секретаря ООН Моріс Стронг, канадський дипломат та бізнесмен нафтової й гірничої промисловості.

В результаті делегатами було прийнято план дій та кілька резолюцій, а підсумкова декларація Стокгольмської конференції стала екологічним маніфестом, який заявляв про обмеженість ресурсів планети й необхідність їх збереження. Також ця конференція призвела до створення в грудні 1972 року Програми ООН з навколишнього середовища — ЮНЕП.

День повітряних куль

Фото з відкритих джерел

5 червня відзначається День польотів на повітряній кулі. У 1783 році у цей день брати Монгольф’є підняли у повітря першу в світі кулю з тканини, об’єм котрої становив 600 м3. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів. Але вже за 5 місяців апарат підняв у повітря людей.

Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосовував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися братам Монгольф’є, адже вони випередили Жака на 22 дні.

У пам’ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються професійні спортсмени та любителі.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством

Фото з відкритих джерел

5 червня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. З 2017 року цей день став щорічно відзначатися міжнародним суспільством, котре стурбоване питаннями охорони навколишнього середовища.

Ініціатива про проголошення цього дня була висунута у 2015 році представниками Генеральної комісії з питань рибальства. На сесії вони розкрили питання злочинного вилову риби у Середземномор’ї та запропонували прийняти Угоду щодо цього питання.

Комітет підтримав дану ініціативу та оголосив 5 червня кожного року Міжнародним днем боротьби з незаконним й нерегульованим рибальським промислом. Метою запровадження дати є привернення уваги широких мас до питань захисту фауни морів та океанів. Подібний промисел призводить до знищення деяких видів риб та порушення цілих екосистем у певних регіонах.

Народні прикмети на 5 червня:

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня - буде багатий урожай.

Горобина цвіте - прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Трава зранку дуже сильний аромат видає - значить, чекайте дощу вдень.

Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.

Сни, що приснилися в ніч на 5 червня, збуваються в точності у тих, хто народився в цей день.

Що не можна робити 5 червня:

Якщо перед вами стоїть проблема вибору - відкладіть її на більш відповідний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

Також не варто починати нові і серйозні справи - вони не принесуть очікуваного результату.

У кого іменини 5 червня?

Іменини сьогодні святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія, Воніфатій.