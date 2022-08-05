5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна довго спати і лінуватися

У п'ятницю, 5 серпня, у світі Всесвітній день устриць та Міжнародний день світлофора.

Також у цей день у США - День Колорадо.

Всесвітній день устриць

5 серпня проводиться Всесвітній день устриць. Вперше з'явився як Національний день устриць в США. Ці серпневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Один з найцікавіших фактів про устриці полягає в тому, що устриці змінюють свою стать протягом життя, починаючи з самців і зазвичай закінчуючи самками. Люди їли та вирощували устриць протягом тисячоліть.

Хоча більшість американських устриць відносяться до одного і того ж виду, смак у них різний. Оскільки устриці фільтрують так багато води, вони формують свій смаковий профіль із навколишнього середовища. Це відбувається тому, що різні водоймища мають різний рівень солі та різні види поживних речовин.

Міжнародний день світлофора

Традиційно 5 серпня у світі відзначають Міжнародний день світлофора, винаходу, який допомагає регулювати рух пішоходів, автомобілістів, велосипедистів та навіть морських суден.

У 1914 році саме 5 серпня з’явився перший світлофор у місті Клівленд, США.

Цікаво, що світлофорний пристрій мав лише два кольори – червоний та зелений. А при їх перемиканні видавав звуковий сигнал.

Уже через шість років, у 1920-му, з’явився у Детройті (штат Мічіган, США) та Нью-Йорку перший триколірний світлофорний пристрій (червоний, зелений та жовтий кольори).

В Україні же з’явився перший світлофор у місті Харків у 1936 році. Станом на 2016 рік у країні налічувалось близько 4,5 тис. цих яскравих пристроїв.

Яке церковне свято

5 серпня православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері, що належить до числа найбільш шанованих вірянами святинь. Вона відома усьому слов'янському світу: разом з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять і християни інших віросповідань.

У Почаївській Лаврі (обитель в Тернопільській області України) чудотворна ікона перебуває близько 400 років. Чудеса, що виникають від святої ікони, численні і засвідчені в монастирських книгах записами віруючих, з молитвою зверталися про позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників.

Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері 5 серпня (за новим стилем) було встановлено в пам'ять позбавлення Успенської Почаївської Лаври від турецької облоги 1675 року.

Народні прикмети на 5 серпня:

Сич кричить гучно – до похолодання.

Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.

На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.

Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.

Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

Що не рекомендується робити:

Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть поводитися поряд з тобою цілий місяць.

Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.

Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.