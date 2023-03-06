6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні

Сьогодні, 6 березня, у світі відзначається Всесвітній день тенісу та Європейський день праведників. Віряни вшановують пам'ять преподобного Тимофія.

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Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щороку в перший понеділок березня відзначається Всесвітній день тенісу. День був вперше встановлений у 2013 році і визнаний Міжнародною федерацією тенісу (ITF).

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Свято покликане популяризувати теніс, заохочувати людей долучатися до гри, а також відзначати такі цінності цього виду спорту, як спортивна майстерність, дисципліна та щоденна робота, орієнтована на результат. Цей день відзначається по всьому світу такими заходами, як тенісні турніри та виставки для людей різного віку та рівня підготовки.

Крім того, щорічно 6 березня відзначається Європейський день праведників, щоб вшанувати тих людей, які продемонстрували виняткову мужність і відданість у захисті прав людини та сприянні свободі та справедливості.

Ця подія була заснована Європейським парламентом у 2012 році, щоб вшанувати героїзм людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших під час деяких із найтемніших періодів історії людства, включаючи Голокост, геноцид та етнічні чистки.

фото з відкритих джерел

Візначення цього дня має надихати майбутні покоління протистояти несправедливості та гнобленню та пропагувати такі цінності, як толерантність, солідарність і людська гідність.

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Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 6 березня – день пам’яті преподобного Тимофія. Він жив у Малій Азії в VIII столітті. Молився та вів помірне життя ще з юних років, за що був нагороджений владою над нечистою силою та даром зцілення.

Тимофій за своє життя зробив чимало чудес, які він здійснював за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів та виліковував важкохворих. Останні роки свого життя провів у самоті, багато молився та поневірявся в пустелі. Помер у глибокій старості.

Сьогодні починається друга седмиця Великого посту. Другий тиждень постування присвячений вшануванню пам’яті візантійського святителя Григорія Палми.

Єпископ розповсюджував серед вірян вчення про те, що через піст людина може очистити своє тіло та душу і стати ближче до Творця. Святий мав гарну освіту і мав усі шанси обійняти високу посаду, але відрікся від мирського та присвятив своє життя служінню Господу.

Протягом Другої седмиці вірянам не можна відмовляти у допомозі слабшим. Також необхідно проявити милосердя і давати милостиню усім, хто цього потребує.

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Народні прикмети й традиції

Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.

Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.

Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.

Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.

Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

Заборони

Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.

Варто утриматися від веселощів і розваг.

Заборонено виконувати важку роботу по дому.

Іменини

У понеділок, 6 березня, День ангела відзначають: Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.