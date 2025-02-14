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«Дія» випустила оновлення до Дня закоханих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Дія» випустила оновлення до Дня закоханих
колаж: «Дія»

Відтепер користувачі застосунку можуть додати новий документ

У День закоханих «Дія» презентувала новий документ – сертифікат неодруженого чи незаміжньої. Про це портал державних послуг повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Додали новий документ у застосунок, який підтягує докази про ваш незаміжній і неодружений статус просто з реєстру ДРАЦС», – йдеться в повідомленні.

Адаптувати документ можна під себе: завантажити бажане фото, вибрати дизайн, вказати інтереси.

«Знайдете метч – обміняйтеся QR-кодами в «Дії» і зашерте в соцмережах спільну закохану картинку із застосунку», – пояснюють розробники.

Варто зазначити, що документ не має юридичної сили.

«Сертифікат неодруженого просто романтизує пошук одне одного в ці буремні часи. А що він тоді підтверджує? Документ засвідчує, що ваше серце та безіменний палець вільні», – розповіли в «Дії».

Розробники додали: якщо невдовзі громадянин чи громадянка приймуть пропозицію «Шлюбу онлайн», сертифікат неодруженого чи незаміжньої зміниться на сертифікат зарученого чи зарученої.

Для того, щоб побачити в застосунку новий документ, його потрібно оновити.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок.

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Теги: свято застосунок День Святого Валентина Дія одруження

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