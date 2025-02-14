Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
СБУ привітала українців із Днем закоханих
колаж: СБУ

Спецслужбовці пожартували на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах

У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок.

«Якби СБУ писала валентинки, вони б могли мати ось такий вигляд», – написали спецслужбовці у своїх офіційних соцмережах.

В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.

«Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці й бореться за її майбутнє!», – сказали спецслужбовці.

У валентинках не обійшлося без гумору. Зокрема, СБУ пожартувала на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

Читайте також:

Теги: СБУ свято День Святого Валентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 лютого – День масажиста
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра (на фото зліва) був завербований ФСБ у 2018 році у Відні
Дмитро Козюра та його династія. Що відомо про «щура», якого спіймав Малюк Війна і право
12 лютого, 22:45
Чиновник уклав несанкціоновану угоду з підприємством про закупівлю комп'ютерів
Ексзаступник міністра соціальної політики отримав підозру
20 сiчня, 12:23
Собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару пошкоджено Свято-Андріївський собор УПЦ МП
18 сiчня, 13:53
Правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона намагалася передати координати окупантам
СБУ затримала курсантку-зрадницю, яка готувала удар по військовому інституту на Львівщині
24 сiчня, 15:17
Кохання витає в повітрі: як зробити День святого Валентина незабутнім
Кохання витає в повітрі: як зробити День святого Валентина незабутнім
30 сiчня, 09:45
Бізнесмени свідомо «зекономили» на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток
Київська компанія поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми
21 сiчня, 17:50
Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині
Намагався підірвати колію перед потягом. На Рівненщині затримано агента ФСБ
3 лютого, 11:54
ЦУМ пропонує каф-каблучку Чарльз Д з жовтого золота, оздоблену діамантами 1,5 мм лабораторного походження
Найдивніші ювелірні прикраси, які можна купити у ЦУМі: підбірка (фото)
Вчора, 18:31

Суспільство

СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак
Загинула від рук снайпера через два дні після освідчення. Згадаймо Юлію Пастернак
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
129K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
35K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
29K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
21K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua