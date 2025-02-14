СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)

Спецслужбовці пожартували на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах

У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок.

«Якби СБУ писала валентинки, вони б могли мати ось такий вигляд», – написали спецслужбовці у своїх офіційних соцмережах.

В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.

«Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці й бореться за її майбутнє!», – сказали спецслужбовці.

У валентинках не обійшлося без гумору. Зокрема, СБУ пожартувала на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.