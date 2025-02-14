СБУ потішила українців жартівливими валентинками до Дня закоханих (фото)
Спецслужбовці пожартували на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах
У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок.
«Якби СБУ писала валентинки, вони б могли мати ось такий вигляд», – написали спецслужбовці у своїх офіційних соцмережах.
В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.
«Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці й бореться за її майбутнє!», – сказали спецслужбовці.
У валентинках не обійшлося без гумору. Зокрема, СБУ пожартувала на тему останніх подій із викриттям «щура» у своїх лавах.
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.
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