6 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня у світі відзначається Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку.

6 квітня православними віруючими шанується пам'ять преподобного Захарія (ченця), святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського.

Цей день також присвячений підготовці до великого свята Благовіщення.

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

6 квітня весь світ відзначає Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. International Day of Sport for Development and Peace – порівняно нове свято в календарі міжнародних та всесвітніх дат, встановлених Організацією Об’єднаних Націй.

Рішення відзначати це свято Генеральна Асамблея ООН прийняла 23 серпня 2013 року. За задумом засновників, Міжнародний день спорту стане вдалим доповненням до Міжнародного Олімпійського дня, що відзначається щороку 23 червня.

Яке релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 6 квітня віряни вшановують пам'ять: преподобного Захарія (ченця), преподобного Захарія, постника Печерського, святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського.

У народному календарі дата отримала такі назви: Артемій, Артемон – дери полоз, Захарії і Якови, Захарій-постник, Захарія, Переддень Благовіщення, Похвала.

Традиції і звичаї дня

6 квітня – переддень свята Благовіщення, до якого завжди ретельно готувалися (проводили генеральне прибирання в будинку, готували святкову їжу, наводили порядок у дворі).

Благовіщення – велике церковне свято, під час якого не можна працювати, тому напередодні святкового дня господині старалися переробити всі домашні справи, а чоловіки йшли працювати в сад, лагодили інвентар. Жінки прибирали, прали, вимиті лавки натирали ялівцем, який є відмінним природним антисептиком і, згідно з повір’ям, захищає оселю від злих духів.

У цей день селяни очищали будинки і двори від нечистої сили, за дворами палили багаття, хати обходили колами. У багаття кидали стару солом’яну набивку матраців і поламані дерев’яні предмети побуту. Вірили, що спалюючи старі речі, можна позбутися багатьох проблем.

Вдень ходили в храм, освячували насіння городніх культур, щоб після посадки рослини краще росли і дали хороший урожай. Напередодні Благовіщення відбувається всенічне бдіння, на яке часто йшли незаміжні жінки, адже, за переказами, тій, хто відстоїть всеношну, Господь подарує гідного чоловіка.

Що не можна робити

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.

Не можна прати, прибирати, займатися рукоділлям.

Не можна ображати людей і тварин.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

Народні прикмети

Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.

Дощ на Захарія – худобі легкий рік.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.

Сни з 5 на 6 квітня вважаються пустими і не мають ніякого значення.

Іменини

6 квітня іменини святкують Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар.