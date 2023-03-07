7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна давати жодних обіцянок, бо їх буде важко виконати

Сьогодні, 7 березня, світова спільнота відзначає День народження телефонного апарату. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських – Маврикія і 70 святих.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Щороку 7 березня День народження відзначає телефонний апарат, адже саме цього дня у 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій.

Однак справжнім винахідником телефону вважається італійський вчений Антоніо Меуччі, який вигадав механізм перетворення вібрації звуку в електричні імпульси ще у 1860 році, але не захотів оформлювати патент на власний виріб.

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До слова, неймовірним фактом є те, що Белл зі своєю дружиною були глухими, тому вченому не вдалося випробувати на собі телефонний апарат. Також науковець глибоко вірив у Бога, тому сподівався, що телефон допоможе людству спілкуватися з померлими.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем, 7 березня віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій жив наприкінці III століття, був воєначальником в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерія за християнами велися страшні гоніння, тож жерці язичницького храму донесли імператору про Маврикія, який вірив у Христа.

Тоді Маврикія та його сина привели на суд, де вони твердо підтвердили свою віру в Господа. Їх жорстоко побили, замучили залізними гаками і вогнем. Потім мучеників відвели на болота, де було багато комарів та інших комах, прив'язали до дерев і так і залишили. Протягом десяти днів святі терпіли укуси, голод та спрагу, а потім правитель наказав відрубати їм голови. Сина Маврикія, юнака Фотіна стратили мечем просто на очах у батька.

Імператор заборонив ховати тіла страждальців, однак вночі християни таємно поховали їхні останки на місці жахливої смерті.

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Народні прикмети й традиції

Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.

Граки грають – на хорошу погоду.

Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.

Голуби воркують – до потепління.

Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.

Туманний або холодний день – до сирого літа.

Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.

Якщо на Афанасія заметіль і завірюха, то весна затягнеться.

Сонце припікає – до зеленого року.

Високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду.

Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, збудуться протягом пів року.

Заборони

Не можна нічого починати – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.

Заборонено планувати майбутню подорож.

Іменини

У вівторок, 7 березня, День ангела відзначають: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.