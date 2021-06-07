7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день світ відзначає Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат

7 червня відзначають велике церковне свято – Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. У народі цей день називають Івановим днем.

У цей день світ відзначає Всесвітній день безпеки харчових продуктів.

Яке сьогодні церковне свято

Фото з відкритих джерел



Православна церква 7 червня вшановує пам'ять і згадує третє знайдення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.

У народі говорили, що з Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. Тому, зазвичай, вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Щороку 7 червня відзначається Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним з головних пріоритетів своєї політики.

Небезпечні продукти харчування, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразити або шкідливі хімічні речовини, є причиною більш 200 різноманітних хвороб – від діареї і до онкологічних захворювань.

За оцінкою ВООЗ, 600 мільйонів людей, майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 000 людей щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів.

40% хворобах харчового походження приходиться на дітей віком до п’яти років – в середньому налічується 125 000 випадків смерті.

Діарейні хвороби є найбільш поширеними захворюваннями, що розвиваються в результаті вживання неякісних харчових продуктів – щорічно 550 мільйонів людей захворюють та 230 000 вмирають з причини небезпечного харчування.

Безпека харчових продуктів — це поняття, що включає в себе обробку, підготовку та зберігання харчових продуктів таким чином, щоб запобігти хворобам харчового походження. Мається на увазі, що виробники та реалізатори продуктів харчування повинні дотримуватись низки процедур, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для здоров’я.

Що сьогодні не можна робити

Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.

Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім'ї.

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.

Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.

Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.

Прикмети

На горобині багато квітів – буде врожай хліба.

Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.

Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.

Багато роси – до хорошого урожаю.

Велика роса – до врожаю конопель та льону.

На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.

Дитина, зачата під цей день, виростить ледачою і неповороткою.

7 червня іменини

Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.