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7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У православ’ї 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
фото з відкритих джерел

За повір’ям, як пройде Благовіщення – так пройде і весь рік

7 квітня світова спільнота святкує Всесвітній день здоров'я. Православні віряни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Всесвітній день здоров'я

7 квітня весь світ святкує Всесвітній день здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 1948 році.

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Мета свята – привернути увагу до проблем охорони здоров’я та необхідності розгорнутої й всеохопної профілактики захворювань, здорового способу життя.

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя.

Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Історія свята

У православному християнстві це одне з найважливіших свят. Благовіщення святкують приблизно від IV століття – 25 березня за григоріанським календарем, близько до весняного рівнодення, і 7 квітня за юліанським. Згадується у Новому Заповіті описаного у Євангелії від Луки (Лук 1:26-38).

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: «Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!».

Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина. Тому символом свята є білі голуби у синьому небі – як втілення благої звістки. Крім того, синій є кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

У православних вірян одна з найпоширеніших молитв – «Богородице Діво, радуйся», «Отче наш», а в католиків західного обряду ця молитва відома – «Аве Марія».

Що не можна робити на Благовіщення

Під час багатьох церковних свят не можна займатися працею – шити, в’язати, виконувати роботу по дому. Благовіщення – це не виняток. Вам доведеться відкласти всі домашні справи. Збирання і приготування їжі краще або відкласти, споживаючи вже готову їжу, або зробити заздалегідь.

Розумова робота під час цього свята – теж під забороною. Також не варто дозволяти дітям займатися шкільними уроками. Особливо не можна шити і в’язати. У далекому минулому дівчата навіть остерігалися плести коси і робити зачіски в цей день.

Вважається, що на свята слід одягати новий або взагалі особливий, гарний одяг. Але Благовіщення – це виняток. Наші предки вважали: якщо одягнути в цей день новий наряд, вийде так, що він або порветься, або буде зіпсований іншим чином.

На Благовіщення не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність. Ще вважалося, що, віддаючи щось в цей день, людина роздає зі свого будинку спокій і мир. Причому неважливо, що це – гроші в борг або навіть проста вода з-під крана. Пригощати когось і допомагати знайомим або жебракам в цей день не варто, як і пускати в будинок чужих.

Як і в більшу частину християнських свят, є заборона на статеві стосунки. Вважається, що це образить Господа. Наші предки вірили, що статеві стосунки під час церковного свята можуть принести безпліддя, хвороби й поганий урожай.

Народні прикмети та повір’я

  • Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
  • Яке Благовіщення, такий і Великдень.
  • Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
  • Якщо до цих пір сніг на дахах лежить, то буде він в поле лежати і на Єгорій весняного (6 травня).
  • Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.
  • Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.
  • Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.
  • На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.
  • Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.
  • На Благовіщення мороз – під кущем овес. Ще морозний день обіцяє урожай на грузді.
  • Гроза – до теплого літа й урожаю горіхів.
  • На Благовіщення хороший улов риби.
  • Сонячний день – вродить пшениця.
  • Якщо на небі мало зірок, то і яєць мало буде.
  • Якщо день червоний, то в цьому році буде багато бід і пожеж.
  • Хто на Благовіщення вдало зіграв в орлянку, той протягом усього року буде вигравати гроші в цю гру.
  • На Благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило.
  • Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.
  • Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.
  • 7 квітня не надягають новий одяг, тому що з ним може щось трапитися.
  • Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.
  • Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповниться через 6 місяців.

Іменини

7 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.

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Теги: православна церква церква свято традиції свята

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