7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів

Сьогодні не рекомендується призначати важливі переговори або підписання угод

У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес. У світі відзначається Міжнародний день туби, Всесвітній день дітей СНІДу, День радіо.

Яке церковне свято

Народне свято Євсєєв день відзначається 7 травня 2021 року (за старим стилем - 24 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті мученика Євсевія Нікомидійського.

Про святого мученика Євсеявія відомо дуже мало. Він був одним з тих людей, які були присутні при муках Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика і його непохитність. Всі вони увірували в Ісуса Христа.

У той час правителем Римської імперії був Діоклетіан, відомий своєю жорстокістю по відношенню до християн. Він визнавав лише культ язичницьких богів. Євсевія та інших заарештували і кинули до в'язниці. Через деякий час їм запропонували принести жертви ідолам, як того вимагає виданий правителем указ. Вони відмовилися. За непослух їх зрадили жорстоким тортурам. Мучеників били розпеченими залізними прутами до тих пір, поки не злізло все м'ясо і не оголилися кістки. Після цього їх стратили – відрубали голови. Сталося це в 303 році.

День радіо

День 7 травня увійшов в історію світової науки і техніки як День народження радіо. Саме в цей день в 1895 році на засіданні Російського фізико-хімічного товариства 35-річний російський фізик Олександр Степанович Попов виступив з доповіддю і демонстрацією створеного ним першого в світі радіоприймача, здійснивши перший сеанс радіозв'язку.

Перший апарат Попова виявляв випромінювання радіосигналів, що посилаються передавачем, на відстані до 60 м. Можна було передати позивний з однієї кімнати в іншу.

Своє повідомлення Попов завершив такими словами: На закінчення можу висловити надію, що мій прилад при подальшому удосконаленні може бути застосований до передачі сигналів на відстань за допомогою швидких електричних коливань, як тільки буде знайдено джерело таких коливань, що володіють достатньою енергією. Вчені мужі аплодували йому – і від 1925 року цей славний день вважається днем народження радіо.

Попов разом із соратниками (з них перш за все слід згадати радіотехніка Петра Рибкіна) постійно займався удосконаленням свого апарату. І через рік він першим у світі зумів передати азбукою Морзе на відстань 250 м повідомлення, яке складалося з двох слів – Генріх Герц. Так учений хотів віддати данину поваги недавно померлому німецькому колезі, який довів існування електромагнітних хвиль.

Як зазначено у Вікіпедії, ця версія піддається критиці: її противники вказують, що перший сеанс радіозв'язку здійснив першовідкривач радіохвиль Генріх Герц, а приймач Олександра Попова був лише вдосконаленою модифікацією приймача Олівера Лоджа.

Міжнародний день туби

По всьому світу день туби святкують щорічно в першу п'ятницю травня.

Туба – це масивний мідний духовий музичний інструмент, який має найнижчий звук по регістру. Мало хто знає, що вона є наймолодшою в своєму сімействі. Своєю появою туба завершила формування симфонічного оркестру, це сталося близько двохсот років назад. З тих пір склад оркестру є незмінним.

Інструмент видає багатий і глибокий звук. Він найнижчий з усього мідного духового спільноти. Однак деякі музиканти можуть виконувати на інструменті і високі ноти. Це вимагає високої виконавської майстерності. За якістю звучання високих нот завжди легко зрозуміти рівень того чи іншого тубіста.

Традиції та обряди

Цей день вважається останнім, коли ще можна сіяти овес. Після нього зазвичай приходять 12 холодних днів з нічними заморозками.

У народі побутує повір'я, що на початку травня на людей нападає мука. Щоб її позбутися, в цей день потрібно молитися про те, щоб вона відстала, і вмиватися свяченою водою.

Знахарі проводять обряди, які пов'язані із закликом весни, тепла і сонця.

У Євсєєв день прийнято не тільки працювати, а й гуляти. Люди виходять на вулицю і влаштовують міні-концерти. Вони грають на музичних інструментах, в ігри, водять хороводи, співають пісні.

Що не можна робити сьогодні:

Жінкам в цю п'ятницю не слід ревнувати своїх обранців. Наші предки вірили, що підозри, народжені 7 травня, дуже скоро можуть втілитися в життя.

Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори або підписання угод. Всі домовленості, досягнуті 7 травня, можуть бути зруйновані від обставин непереборної сили.

Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі, особливо гроші. Вважається, що з цього моменту фінансове становище того, хто не послухається цієї ради, почне погіршуватися.

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я 7 травня виключіть з раціону алкоголь. У народі говорили, що той, хто буде пити в цей день, незабаром буде побитий.

Народні прикмети:

Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.

На березі з'явився цвіт – час сіяти овес.

Полетів пух з верби – настав термін пізнього посіву вівса.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари – до грози та поривчастого вітру.

Іменини

7 травня іменини відзначають: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира.