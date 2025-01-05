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Водохресний святвечір: прикмети та заборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
фото з відкритих джерел

Водохресний святвечір  – це останній день перед великим святом Хрещення Господнього. Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня.

Вважається, що Водохресний святвечір це вечір-приготування перед головним святом. Назва «святвечір» пов'язана з традицією особливого вечірнього богослужіння, а також з постом і скромною вечерею.

Впродовж 5 січня віряни дотримуються одноденного посту. Вони відмовляються від молочних продуктів, м’яса та яєць. У цей день повнолітні нічого не їли аж до настання темряви. А коли на небі з’являлась перша зірка, вони накривали святковий стіл.

Обов’язковою стравою, яка має бути на столі, є голодна або бідна кутя. Всі страви, які готують напередодні Водохреща, повинні бути пісними. Тому господині готують пісний борщ, голубці з грибами, вареники з картоплею або ж капустою, узвар тощо.

Традиційно в цей вечір чи наступного дня освячують воду у річках, ставках або спеціальних резервуарах, вирубуючи в кризі хрест.

У Водохресний святвечір існує декілька заборон:

  • У Водохресний святвечір заборонено сваритися, ображати інших або розпочинати конфлікти. Вважається, що це може зіпсувати не лише святвечір, а й увесь наступний рік.
  • Не рекомендується виконувати важку домашню або фізичну роботу, наприклад, прати, шити, прибирати чи займатися ремонтом. Це час для молитви, духовного очищення та підготовки до свята.
  • Не треба впускати додому незнайомців, брати подарунки від малознайомих людей.
  • Гучні гуляння, танці, співи (крім колядок) та подібні розваги вважаються недоречними, оскільки святвечір має бути зосереджений на молитві та пості.
  • Не варто брати чи давати гроші у борг.

У Водохресний святвечір існує багато прикмет і вірувань: 

  • Якщо у Водохресний святвечір побачити, як на небі падає зірка – це ознака, що здійсниться найзаповітніше бажання.
  • Вважається, що в цей день небо «відкривається», і будь-яка молитва буде почута. Це особливо важливо для тих, хто молиться щиро.
  • Якщо випадково пролити воду під час вечері – рік буде щедрим на радості та подарунки.
  • Усі гроші в домі потрібно тримати у порядку – це приверне фінансовий успіх.
  • Дівчата вірили, що у Водохресний святвечір можна побачити майбутнього чоловіка, якщо постити і щиро молитися.
  • Якщо хтось у родині захворів, у цей день потрібно випити освяченої води – це допоможе швидше одужати.

Водохресний святвечір – це час для молитви, внутрішнього очищення та єднання з родиною. Уважне дотримання традицій допомагає зберегти гармонію та залучити Божу благодать.

Нагадаємо, що за новим церковним календарем православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще 6 січня. У 2025 році Водохреще припадає на понеділок.

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Теги: свята українці водохреще релігія

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