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Маріупольці відреагували на будівництво меморіалу загиблим окупантам в місті

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Маріупольці відреагували на будівництво меморіалу загиблим окупантам в місті
У місті Маріуполь досі немає жодної згадки про загиблих цивільних
фото: t.me/andriyshTime

Мешканці Маріуполя обурились намірами росіян збудувати меморіал загиблим російським загарбникам

У Приморському районі Маріуполя росіяни почали зводити пам’ятку про згадку загиблих окупантів. Жителі тимчасово окупованого Маріуполя висловлюють в чатах своє обурення. Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Росіяни в Приморському районі Маріуполя посеред парку почали будувати величезну пам’ятку на згадку про загиблих окупантів. Якір, який буде бачити все місто. Проте маріупольці по чатах реально обурились», – йдеться у повідомленні.

Маріупольці відреагували на будівництво меморіалу загиблим окупантам в місті фото 1

Місцевих мешканців обурив намір росіян збудувати меморіал загиблим окупантам. Повідомляється, що їх занепокоїло те, що в місті Маріуполь досі немає жодної згадки про загиблих цивільних.

«Росіяни уникають навіть згадувати про жертви. Про страшну ціну окупаіцї. Тому скрізь насаджують своїх «героїв» для відведення уваги», – написав Андрющенко.

Він додає, що оскільки попри втрату контролю, Маріуполь залишається Україною, маріупольці не мовчать.

Маріупольці відреагували на будівництво меморіалу загиблим окупантам в місті фото 2

До слова, 30 грудня, з російського полону повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Нагадаємо, що ввечері 4 січня росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби (КАБ) на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині. Попередньо, семеро осіб дістали поранення.

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Теги: Маріуполь будівництво місто росіяни

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