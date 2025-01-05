Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 5 січня

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла

У Карпатах та на Закарпатті випаде невеликий сніг

У неділю 5 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, опадів сьогодні не буде, лише в Карпатах та на Закарпатті випаде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.