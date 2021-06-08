8 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони

Цього вівторка не рекомендується брати в борг і давати самому

Сьогодні, 8 червня, православна церква вшановує пам'ять апостола Карпа, учня святого Павла. У світі відзначають Всесвітній день океанів.

Всесвітній день океанів

8 червня відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день океанів (World Oceans Day). Ідея про заснування цієї дати прозвучала на Зустрічі на вищому рівні «Планета Земля», яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). З цього часу свято відзначається щорічно 8 червня усіма, хто має навіть найвіддаленіше відношення до Світового океану. Сьогодні екологи, іхтіологи та співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

У 2008 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила (резолюція № A / RES / 63/111), що починаючи з 2009 року свято відзначатиметься офіційно.

Вчені поділяють світовій водний басейн на чотири великі океани: Атлантичний, Індійський, Тихий і Північний Льодовитий. Вивченням океанів займається океанологія, а Світовий океан є важливим об'єктом наукових досліджень. Проникаючи все глибше в таємниці океанів, вчені продовжують відкривати нові форми морської флори і фауни. Ці дослідження мають величезне значення для життя і підвищення добробуту людини.

Щороку заходи, що організовуються в рамках Всесвітнього дня океанів, присвячені певній темі. Провідну роль в забезпеченні підтримки інформаційних заходів в рамках Дня грає Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО, яка є спонсором Всесвітньої мережі океанів.

8 червня – Карпів день. Карп Корополов

У цей день вшановують апостола Карпа, учня святого Павла. Про його життя відомо дуже мало, він лише кілька разів згадується у священних книгах. Завдяки імені святого, його свято в народі швидко зв’язали з рибальством.

Традиції на Карпа 8 червня

Однак у народі Карп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім’я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про гарний улов. Саме на Карпа в будинок прийнято було запрошувати пічника, який оглядав піч, за потреби підправляв її. Після роботи майстра обов’язково слід пригостити короваєм.

До речі, ще один шмат короваю 8 червня обов’язково клали за піч, щоб погодувати домового, адже його потурбували під час ремонту. Прийнято було ставитися до пічників з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде у домі, особливо взимку.

Вважалося, що на Карпа добре ловляться його «тезки» — коропи, тому чоловіки дружно виходили на риболовлю.

В цей день горщики і миски прийнято було виставляти під квітучі кущі шипшини. Так робили, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду. Та й самі люди намагалися подихати повітрям поруч з шипшиною — вважалося, що це допомагає від різних хвороб.

Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато, то останні дні червня очікувалися теплими, але дощовими.

Крім Карпа, православна церква 8 червня також вшановує пам’ять апостола Алфея, який точно так само, як і Карп, проживав приблизно в I столітті. Відомостей про його життя практично немає. Відомо тільки, що він проповідував христову віру в Христа і допомагав незаможним.

У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня прийнято сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи. Також 8 червня можна видаляти ягоди агрусу і чорної смородини, якщо вони вражені огнівкою.

Що не можна робити 8 червня

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця – в роду багато будуть хворіти.

Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу і квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.

Уникайте конфліктів.

Народні прикмети на 8 червня

багато комарів – до теплих, але дощових днів в кінці місяця;

багато коників – до посушливого дня;

рибу видно біля поверхні і вона навіть періодично вистрибує – у найближчі дні погода буде сира;

качки пірнають і плескаються – до швидкого дощу;

жаби голосно квакають – найближчим часом очікуються дощі;

якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Іменини

8 червня День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.