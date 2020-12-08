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    Суспільство

    8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    <p>8 грудня християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії</p> - 8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    8 грудня християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії

    Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою

    Сьогодні, 8 грудня, християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії, а у США святкують День бармена.

    Непорочне зачаття Діви Марії: історія

    Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів Папа Римський Сікст IV. А в 1954 році Папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.

    Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.

    У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково) і Екваторіальна Гвінея.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим;
    • Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління;
    • Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою;
    • Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги;
    • Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись та бажати комусь зла;
    • Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами;
    • Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
    • Не можна давати та брати у борг;
    • Не можна встрягати у конфліктні ситуації;
    • Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 8 грудня, іменини відзначають Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав.

    Теги: церква свята релігія традиції
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