8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Не можна в цей день брати кредити, давати і брати гроші в борг

У понеділок, 8 листопада, українці разом з іншими православними відзначатимуть важливе церковне свято - Дмитрів день, а у світі починається Міжнародний тиждень науки та миру (International Week of Science and Peace).

Сьогодні у світі також відзначають День сиріт, Всесвітній день без Wi-Fi, Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів та Всесвітній день урбанізму (містобудування).

Свята 8 листопада:

Міжнародний тиждень науки та миру (International Week of Science and Peace)

Вперше його було проведено у 1986, який Генеральна Асамблея ООН оголосила роком миру. Офіційний статус свято набуло в 1988 році.

В Міжнародний тиждень науки та миру проходять різноманітні семінари, лекції, конференції, які допомагають поширювати інформацію про забезпечення миру завдяки науково-технічному прогресу.

День сиріт (World Orphans Day)

У другий понеділок листопада традиційно в світі відзначають День сиріт (World Orphans Day), який в США започаткував благодійний фонд The Stars Foundation. Це свято призване донести до людей інформацію про необхідність допомоги дітям, що залишилися без батьків внаслідок військових конфліктів, стихійних лих чи нещасних випадків.

Всесвітній день без Wi-Fi

Мешканцями різних країн відзначається досить цікаве свято – Всесвітній день без Wi-Fi. Людству пропонують на цілу добу відмовитися від використання безпровідного підключення до інтернету. Головною метою є підвищення обізнаності про те, які ризики для організму несе постійне використання глобальної мережі, а також допомогти більше спілкуватися без соціальних мереж та сайтів. Свято було запроваджене Міжнародною федерацією захисників довкілля FAI (Венесуела) в 2016 році.

Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Щороку відзначають Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів. Саме восьмого листопада 1895 року професор фізики Вільгельм Рентген в німецькому місті Вюрцбурзі випадково відкрив промені, які здатні проходити крізь непрозорі тіла, просвічуючи їх. Вони отримали назву Х-промені.

Цікавий факт – український фізик Іван Пулюй став відкривачем рентгенівських променів ще у 1881 році. На міжнародній електротехнічній виставці він показав трубку, яка випромінювала такі ж промені. Проте, виставка мала технічний характер, а тому в його відкритті не побачили цінності для медицини.

Всесвітній день урбанізму (містобудування)

Також святкується Всесвітній день урбанізму (містобудування). Його заснували в 1949 році, хоча першу пропозицію про створення такого свята вніс професор університету Буенос-Айреса, Карлос Марія делла Паолера, ще на початку 1940-х.

Воно допомагає привернути увагу до розвитку інфраструктури міста та урбанізму.

Яке церковне свято

День Святого Великомученика Дмитра

Фото з відкритих джерел

8 листопада – церковне свято, записане в православному календарі, як день пам’яті Дмитра Солунського – християнського святого, великомученика

Дмитро Солунський, також відомий як Мироточець, – християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.

Відомо, що жив він за часів імператора Діоклетіана. У житії його сказано, що батьки Димитрія спочатку були таємними християнами і після народження сина відразу ж його охрестили в домашній церкві, а потім намагалися виховувати в благочесті та вірі.

Не знаючи про християнську віру Димитрія, римський імператор призначив його проконсулом Фессалонікійської області. Замість того, щоб переслідувати християн, Димитрій на своїй посаді відкрито навчав мешканців міста християнської віри та викорінював ідолопоклонство й поганські звичаї.

Коли про це дізналася влада, святого кинули до в’язниці та прохромили списами. Тіло римляни віддали на поталу звірам, проте побожні солуньські християни підібрали і поховали його.

Традиції свята

Вважається, що 8 листопада душі померлих рідних і близьких ще знаходяться на землі та приходять до себе на могилу у вигляді птахів.

Вважається, що 7 листопада потрібно прибратися на кладовищі, а 8-го розсипати зерно. Наші предки у Дмитрієв день пекли млинці та поминали близьких. Також в цей день обід необхідно подавати ввечері, оскільки душі покійних родичів приходять після того, як стемніє.

Перший млинець знімали зі сковороди з благанням до Господа послати спокій померлим близьким. Його не їли, а залишали в тарілці на підвіконні. Вважалося, що чим багатший накрити стіл, тим легше буде померлим на небесах.

Що не можна робити

В цей день не можна їсти перший млинець, адже він призначений покійним родичам.

Також забороняється фізично навантажуватися.

Не можна в цей день брати кредити, давати і брати гроші в борг. Вас можуть обдурити і весь рік будуть фінансові проблеми.

Не можна 8 листопада прати і прасувати білизну.

Наші пращури вважали, що часник потрібно посадити до Дмитра. Тоді він буде дорідний і гарний.

Народні прикмети і традиції

Якщо до цього часу дівчину не засватали, то цей рік для неї вважався втраченим

В цей день з давніх-давен існували певні прикмети:

на Дмитра відлига – зима буде мокра і тепла, а весна рання;

на Дмитрія немає снігу – зиму можна ще не чекати;

потрібно дивитися, який сьогодні день: якщо випав сніг – весна буде пізньою;

до Дмитра зима не вступає в свою силу;

якщо дме холодний вітер, а земля замерзла – до свят снігу не чекайте;

на Дмитра сніг і мороз – весна буде холодною;

день Дмитра теплий – весна буде м’якою і ранньою;

якщо йде дощ – до Введення буде багато снігу;

якщо вже випав сніг – листопад буде морозяним і холодним;

вітряно і земля замерзла – до Нового року снігу не буде;

кури ходять до темна – завтра чекайте негоди.

Іменини

Які завтра іменини: Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Читайте також: