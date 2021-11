Свята та прикмети 6 листопада: що категорично не можна робити

У цей день прийнято відвідувати церкву та молитися іконі Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день без паперу та Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів.

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують день чудотворного образа Богородиці «Всіх скорботних Радість». Ця ікона стала відомою тим, що зцілювала вірян від багатьох хвороб. Також до неї йдуть і ті, хто має багато суму на душі.

Всесвітній день без паперу

Всесвітній день без паперу – це щорічна кампанія, спрямована на зменшення кількості паперу, що генерується людьми у їхній щоденній роботі та особистому житті.

Цей день був започаткований Асоціацією з управління інформацією та зображеннями (Association for Information and Image Management, AIIM).

Раніше Всесвітній день без паперу відзначався в четвертий четвер жовтня, але нещодавно AIIM перенесла його на фіксовану дату, 6 листопада.

«Навчимося використовувати папір раціонально!» – така основна теза міжнародної «безпаперової» кампанії.

Мета Міжнародного дня без паперу (World Paper Free Day) – показати на реальних прикладах, як і за допомогою яких технологій кожна організація може внести свій внесок у збереження природних ресурсів.

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея ООН оголосила (резолюція 56/4), що щорічно 6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict).

Приймаючи це рішення, ООН враховувала, що шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління.

Війна, якими б не були її причини, приносить невимовні жахи для цивільного населення і може протягом лічених хвилин знищити те, що іноді було створено цілими поколіннями. Крім людських страждань, що завдає війна, вона також веде до руйнування навколишнього середовища.

6 листопада – ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

У цей день прийнято відвідувати церкву та молитися іконі. Найчастіше жінки моляться про кохання та сімейне благополуччя. Вважається, що Божа Матір є покровителькой сім’ї і здатна вберегти від проблем.

Люди вірили, що Богородиця вилікує від недуг і допоможе в складних життєвих ситуаціях.

У цей день в давнину дівчата збиралися прясти. Вони пряли і розповідали одна одній страшні історії, наприклад, про те, як ночами до молодих вдів прилітають душі їх покійних чоловіків.

Пряли молоді жінки при світлі палаючої скіпки, яку ставили в спеціальне зміцнення – світець.

Традиції і звичаї дня

Народні прикмети

Впасти в яму 6 листопада – до довгого і щасливого життя.

Купити або продати в цей день будинок або квартиру – до вдалого результату операції.

Біла собака слідує за вами по шляху – до багатого, щасливого і безтурботного життя весь рік.

Якщо вивести 6 листопада тарганів з дому – вони ще довго не будуть турбувати вас.

Той, хто в цей день народився, буде гордим і спокійним. Вважається, що 6 листопада народжуються дуже талановиті художники.

Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.

Якщо в цей день поворожити на судженого (будь-яким способом) – він обов’язково з’явиться.

Що не можна робити в цей день

В цей день потрібно стримувати себе від емоцій, а їх буде багато і багато які не виявляться приємними.

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість.

Так ви тільки опинитеся в незручному становищі.

Також краще не йти на необґрунтовані ризики.

Постарайтеся бути обережніше з дзеркалами. Якщо воно сьогодні розіб’ється. Вас чекає велика біда.

Іменини

6 листопада День ангела імені відзначають: Олексій, Панас, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.

