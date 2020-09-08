8 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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8 вересня – День святих Наталії та Адріана

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Наталія, Петро, Георгій, Марія, Віктор, Дмитро, Роман, Микола

У вівторок, 8 вересня, відзначається Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Міжнародний день фізіотерапії.

У православній церкві святкується Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, вшановуються ікони Божої Матері Володимирська, Розчулення Псково-Печерська, Володимирська-Єлецька, а також проводиться день пам'яті Блаженної Марії Дівєєвської, мучеників Адріана і Наталії.

Міжнародний день солідарності журналістів

Це інтернаціональний день солідарності журналістів, кореспондентів і репортерів, який відзначається по всій планеті щороку 8 вересня.

Свято було проголошено в 1958 році за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів (МОЖ) – найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об'єднання у світі.

Дата для проведення цього міжнародного дня була вибрана не випадково. Саме в цей день у 1943 році в Берліні був страчений фашистами заарештований гестапо у квітні 1942 року чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, активіст чехословацької компартії Юліус Фучик. Навіть у нацистських катівнях Юліус не залишив професію і встиг написати книгу «Репортаж з петлею на шиї», за яку був посмертно в 1950 році удостоєний Міжнародної премії Миру.

Міжнародний день грамотності

Щорічний Міжнародний день грамотності оголошений ЮНЕСКО в 1966 році за рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. 8 вересня - день урочистого відкриття цієї конференції.

Цей день покликаний активізувати зусилля суспільства по поширенню грамотності, однією з головних сфер діяльності ЮНЕСКО.

Боротьба з неписьменністю як і раніше залишається завданням величезного масштабу і складності. Незважаючи на помітні успіхи багатьох країн, більше 860 мільйонів дорослих залишаються неписьменними, а більше 100 мільйонів дітей не ходять до школи.

Безліч дітей, молодих людей і дорослих, охоплених шкільними або іншими освітніми програмами, не відповідають рівню, необхідному для того, щоб їх можна було вважати грамотними в умовах сьогоднішнього світу, що стає все більш складним.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 8 вересня вшановується пам’ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. Обидва мученика жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря. Сама Наталя народилася і виросла в християнській родині, але заміж вийшла за язичника Андріана.

Разом подружжя прожило трохи більше одного року, після чого почалися гоніння на послідовників християнської віри. Тоді прибув імператор Максиміліан, і в цей час були спіймані 23 християнина, яких піддали жорстоким тортурам. Андріан, будучи ще тоді язичником, був вражений, з якою стійкістю люди брали муки. В результаті, він і сам повірив в Христа. Тоді язичники схопили його і відправили до в’язниці. Наталія відразу ж поспішила відвідати чоловіка у в’язниці. Там же незабаром Андріана піддали різним мукам, і весь цей час поруч з ним знаходилася Наталія, яка також заслужила мученицький вінець.

Традиції і звичаї дня

У народному календарі дата 8 вересня була названа: Наталія і Адріан; Наталія Вівсяниця; Натальїн день.

На Русі цей день пов’язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вівса вже підходила до кінця. Із зерен нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. З цього приводу існувала приказка: «Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла».

Значення вівса в житті наших предків переоцінити важко. З вівсяного борошна випікали млинці і оладки, готували смачний вівсяний кисіль. З борошна дрібного помелу (толокна) варили каші (перш за все для дітей і хворих людей). Його додавали в рідкі юшки, використовували як начинку для пирога. З з цілого зерна варили каші, гарнір, робили солод для хмільних і лікувальних напоїв.

Що заборонено

Членам сім'ї заборонялося лаятися, сваритися та лихословити - інакше можна було образити святих мучеників Наталію і Адріана та втратити їх заступництво.

Також побутувала ще одна заборона - в жодному разі не ходити босоніж по землі, бо якщо навіть злегка поранити ногу 8 вересня, довго доведеться її лікувати, а ще в цей день підвищувався ризик наскочити на змію біля води, укус якої вважався дуже небезпечним.

Народні прикмети на 8 вересня

Грім гримить – до теплої осені.

Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.

Якщо листя з берези і дуба не опало, то зима буде суворою.

Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Багато горобини – скоро настануть холоди.

Якщо багато опеньків в лісі, то «бабиного літа» не чекай.

Іменини

8 вересня День ангела відзначають: Дмитро, Георгій, Наталя, Петро, Віктор, Адріан, Роман.