7 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 вересня своє професійне свято відзначають українські воєнні розвідники

Цей день є останнім, коли ще можна заготовлювати соління, тому багато людей поспішають до лісу за грибами

Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України, а також День мережива у світі.

У церкві 7 вересня вшановують пам'ять апостола від 70 Тіта, єпископа Критського, а також перенесення мощей Апостола Варфоломея.

День військової розвідки України

1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня. Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ Президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Події, особливо останнього століття, показали як важлива і ефективна військова розвідка. Її відомство зовсім не афішує себе. Про її подвиги ми зазвичай дізнаємося набагато пізніше, ніж вони мають місце бути. В основному це відбувається на підставі відкритих документів, які стають доступні нашому суспільству по закінченню строків давності грифу "цілком таємно" і свідчать про безпрецедентні подвиги наших військових розвідників, для яких їхня діяльність не виходить за рамки звичайних відпрацьованих ситуацій.

У сферу інтересів військових розвідників в основному потрапляють дані, пов’язані з чинним або вірогідним супротивником, які дозволяють визначити його військові ресурси, бойові можливості та вразливості, встановити передбачуваний театр військових дій. Вони часто піддають своє життя відвертою небезпеці і разом з тим від успіху їх діяльності залежить дуже багато.

День Варфоломія і Тита

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита – одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла, який народився на острові Крит. Батьки Тита були язичниками і будь-яку іншу віру категорично заперечували. Тому невідомо, яким чином сам Тит прийшов до рішення проповідувати християнство. Згідно з деякими відомостями, в 49 році він став супроводжувати апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський собор. Разом з Павлом Тит згодом подорожував по Греції і виконував доручення свого наставника.

Павло незабаром призначив Тита єпископом на острові Крит, а ще одного учня, Тимофія – в Ефесі. Переказ свідчить про те, що Тит залишався в статусі єпископа до самої своєї смерті, він прожив 107 років. Перед смертю встиг відвідати апостола Павла, який в той час перебував у Римі, перебуваючи в ув’язненні.

Ще одного святого вшановують у церкві 7 вересня – це Варфоломій. Відомо, що Варфоломій проповідував у Вірменії. Зокрема, на території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Потрібно сказати, що, звичайно, все не обмежувалося 7 вересня виключно збором грибів – так, селяни займалися зерном, готували запаси на зиму, поливали садову суницю.

Говорили, що на 7 вересня (також називали Варфоломіїв день) – пора жито на золу сіяти. Також у народі цей день називали Листопадником, раділи великій кількості грибів. Зазвичай у цей день в ліс відправлялися жінки і діти, вільні від польових робіт, які приносили додому корзини, наповнені грибами. Була дуже поширена страва – смажена картопля з грибами.

Говорили, що 7 вересня потрібно встати раніше, щоб зібрати якомога більше грибів. Грибні страви не вважалися поживними, але часто виручали селян, коли потрібно було приготувати що-небудь швидке і смачне. Крім того, оскільки м’яса в достатку не було, вважалося, що можна змішувати м’ясо з грибами, і останні матимуть м’ясний смак.

Традиції та звичаї

Вважається, що цей день є останнім, коли ще можна заготовлювати соління, тому багато людей поспішають до лісу за грибами.

Ті, у кого вдома є чайний гриб, на світанку можуть прошепотіти в баночку з ним своє бажання і воно неодмінно збудеться.

Існує народне повір’я, згідно з яким людина, народжена на Варфоломія, в зрілому віці знайде величезне щастя.

Під час дощу забороняється проводити всілякі магічні і лікувальні ритуали, так як дощова вода їх змиє. А ось вмитися водою, в якій лежав якийсь предмет зі срібла, навпаки добре – на весь рік ви знайдете красу, здоров’я і бадьорість духу. Не слід також починати будівництво будинку – він довго не простоїть.

Народні прикмети та повіря на 7 вересня:

Якщо після обіду почався дощ, то він піде цілу добу.

Почули, що стовбури дерев клацають і тріщать, значить, буде стояти суха погода.

Ворони каркають частіше звичайного хрипкими голосами – скоро почнеться дощ.

Якщо ручка ковша сузір’я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють, значить, настануть заморозки.

У лісі з’явилося багато грибів – прийде затяжна морозна зима.

Помітили, що перелітні птахи сідають на землю – буде ясно; на даху додому – непогоже.

По тому, як лягає на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і вся зима: «обличчям» вгору – прохолодною; вниз – теплою.

Що не можна робити сьогодні:

Маленьких дітей в цей день в ліс брати не можна, інакше їх дідько може вкрасти;

Не можна лаятися;

Не варто сьогодні позичати гроші.

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна зберігати старі та поламані речі.

Іменини:

7 вересня День ангела імені відзначають: Варфоломій, Епіфан. Іван, Міна, Регіна, Ренат.