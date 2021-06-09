9 червня – які сьогодні свята: традиції, заборони і прикмети

Цієї середи не варто перенапружуватися та працювати до останньої краплі поту

Православна церква 9 червня вшановує пам'ять мучениці Феодори Олександрійської. У народі день назвали Федорин. Сьогодні потрібно багато працювати: «Все зроблене повернеться сторицею, а прогуляне – сорницею».

У світі відзначається Міжнародний день архівів і Міжнародний день друзів.

Міжнародний день архівів

Відзначається щорічно 9 червня, свято було засновано Міжнародною радою архівів, МСА (International Council on Archives, ICA) в листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).

Міжнародна рада архівів – професійна організація світового архівного співтовариства, сприяє збереженню, розвитку і використанню світового архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, що фінансується її членами з багатьох архівів по всьому світу. На сьогоднішній день в МСА близько 1,5 тис. членів з більш ніж 190 країн.

Традиційно до цього Дня у різних країнах приурочено проведення різних святкових і просвітницьких заходів з метою пропаганди ролі і значення архівів, а також професії архівістів, коли хочеться відзначити відповідальну праця людей цієї важливої професії. У більшості випадків організаторами заходів виступають члени МСА, які також закликають співробітників всіх архівів продемонструвати свої успіхи і досягнення незалежно від їх регіональної і національної приналежності.

Міжнародний день друзів

Всі народи в усі часи шанували дружбу найбільшою соціальною і етичною цінністю. Тож не дивно, що в різних країнах є і свята присвячені друзям. Один з них – Міжнародний день друзів (International Friends Day) відзначається в ряді країн щорічно 9 червня.

Міжнародний день друзів заснований саме для того, щоб, незалежно від життєвих обставин і різних перипетій, кожна людина могла нагадати своїм друзям про те, як вони важливі для нього, щоб порадувати їх.

Можливо, сьогоднішнє свято для когось стане відмінним приводом для того, щоб знову, навіть через якийсь час, зателефонувати або написати старим-добрим друзям, а потім зібратися галасливою дружною компанією і поділитися хорошими новинами і приємними спогадами.

Мучениці Феодори

Святі мученики Феодора діва і воїн Дидим постраждали за Христа у гоніння на християн імператора Діоклетіана в місті Александрії, у 303 або 304 році. Свята діва Феодора, поставши перед судом правителя Александрії Євстратія, безстрашно визнала себе християнкою.

На питання правителя, чому вона не вийшла заміж, свята відповіла, що присвятила себе Богові, вирішила залишитися незайманою заради Імені Христового. Євстратій наказав відвести святу діву в темницю, давши їй три дні на роздуми, і погрожував при подальшому непослуху відвести її до блудного дому.

Приведена на суд через три дні, свята Феодора залишилася як і раніше твердою у своїй вірі. Тоді її відвели до блудного дому, де розпусні хлопці почали сперечатись, хто перший до неї увійде. В цей час християнин Дидим у військовій одежі безперешкодно увійшов до блудного дому, розігнав переляканих розпусників та врятував святу діву, передавши їй свій одяг.

Дізнавшись про цю подію, Євстратій наказав допитати святого Дидима. Приведений до розгніваного судді, святий Дидим розповів про те, як звільнив святу діву, за що був засуджений на смертну кару. На місце його страти прийшла свята діва Феодора і, звертаючись до святого Дидима, сказала, що хоче померти разом з ним.

Правитель, побачивши святу мученицю, наказав убити обох. Першою схилила голову під меч свята мучениця Феодора, а після неї і святий мученик Дидим.

Що сьогодні не можна робити

День – не найкращий для жінок. У народі вважалося, що Федора підслуховує всі плітки, і накликає біду на самого пліткаря. Особливо вона прислухається до жіночої балаканини, тому будь-яка таємниця, озвучена сьогодні жінками, стане доступною для всіх.

Жінкам потрібно розмовляти з подругами обережно, не лихословити і не лаяти нікого, інакше вони можуть накликати на себе біду.

Ще не можна підмітати будинок віником – можна вимести з нього щастя.

Сон з 8 на 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

У цей день варто закцентувати свою увагу на здоров'ї. Не варто перенапружуватися та працювати до останньої краплі поту.

Ще сьогодні не бажано вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

Прикмети на 9 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

вранці дуже душно – бути дощу найближчим часом;

день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – до дощу;

перший літній туман випав на Федорин день - до врожаю грибів;

голосно стукає дятел – до дощів.

Іменини

Іменини у Анастасії, Ніла, Івана, Ферапонта, Федора, Пелагеї і Діани.