9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день не радили сваритися та конфліктувати
колаж: glavcom.ua

У світі відзначають Міжнародний день корінних народів та День Пантелеймона Цілителя

9 серпня є датою, яка поєднує в собі важливі міжнародні події, глибокі релігійні традиції та давні народні прикмети. Цього дня світ вшановує культуру корінних народів, а віряни моляться до одного з найшанованіших цілителів.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 9 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято, встановлене ООН у 1994 році, покликане привернути увагу до унікальних культур та традицій народів, які зберегли тісний зв'язок зі своєю землею. Попри різноманіття мов, звичаїв та вірувань, корінні народи об'єднує глибока повага до природи та бажання зберегти свою культурну спадщину. На жаль, багато з них стикаються з викликами сучасності, такими як втрата земель, дискримінація та збідніння.

У багатьох країнах понад 50% корінних народів вже живуть у містах. Це сталося частково через порушення їх прав, зокрема їх права на землю і культурне виживання.

Перше Міжнародне десятиріччя корінних народів світу, розпочате в 1995 році, допомогло більш чітко почути голос корінних народів в усьому світі та підвищити увагу до проблем корінних народів.

Ми вступаємо у друге Десятиріччя, і тут не слід забувати, що одного діалогу недостатньо. Ми повинні зосередити нашу увагу на діях в захист прав корінних народів і в підтримку поліпшення їх положення, у тому що стосується їх земель, їх мов, їх джерел до існування та їх культур.

Всесвітній день книголюбів

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Сьогодні бібліофіли всього світу об'єднуються, щоб відсвяткувати свою любов до книг. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу шелесту сторінок, чи зручності електронних рідерів, цей день для вас!

Книга – більше ніж просто папір. Хоча традиційна книга з її ароматом друкарської фарби та приємною на дотик обкладинкою завжди буде займати особливе місце в серцях книголюбів, сьогодні вона є не просто носієм тексту, а справжнім артефактом.

Всесвітній день книголюбів – це ще одна чудова нагода відзначити магію читання та важливість книг у нашому житті. Цей день виник як неофіційне американське свято, але швидко здобув популярність у всьому світі. Цікаво, що від написів на камені до сучасних електронних форматів, книга пройшла довгий шлях розвитку. У Стародавньому Єгипті для письма використовували папірус, а у Римі книжкова справа процвітала.

Міжнародний день коворкінгу

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято було засноване для того, щоб привернути увагу до коворкінгу як сучасного та ефективного способу організації роботи. Коворкінг – це форма роботи, коли люди з різних професій об'єднуються в одному просторі, зберігаючи свою незалежність.

Цей підхід особливо популярний серед фрилансерів, стартапів та малих підприємств. Коворкінг дозволяє їм не лише заощаджувати на оренді офісу, але й знаходити однодумців, обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одного. Міжнародний день коворкінгу – це чудова нагода дізнатися більше про цю форму роботи та її переваги.

Релігійні свята та їхня історія

9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За новим церковним календарем 9 серпня – це день пам'яті святого апостола Матія. Він був одним із 70 учнів Ісуса Христа, якого обрали за жеребом замість зрадника Юди Іскаріотського, щоб доповнити число 12 апостолів.

За старим календарем, а також у багатьох українських традиціях, 9 серпня відзначали свято святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Його вшановують як покровителя лікарів і захисника воїнів. Згідно з переказами, Пантелеймон був лікарем і, увірувавши в Христа, безкоштовно лікував людей, творячи численні чудеса. За свою віру він був страчений. У народі його часто називали Пантелеймоном Палієм через часті грози та пожежі, які траплялися в цю пору року.

Народні прикмети та традиції

Народні повір'я, пов'язані з 9 серпня, тісно переплітаються з релігійними традиціями. Цей день вважався сприятливим для збору цілющих трав, оскільки вони, як вважалося, набувають особливої сили.

  • На Матія не можна було працювати в полі, особливо перевозити сіно чи хліб, бо вірили, що гроза може знищити врожай.
  • Якщо на Матія ясна погода – осінь буде теплою і сонячною.
  • Якщо гримить після обіду – осінь буде ранньою, а зима – сніжною.
  • Уже стихли птахи – осінь настане зовсім скоро.
  • У цей день не радили сваритися та конфліктувати, оскільки будь-які чвари вважалися гріхом.

Історичні події

  • 483 – відкривають Сікстинську капелу;
  • 1570 – битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбивають коаліційні сили Адзаї і Асакура;
  • 1620 – козацька флотилія Яцька Нероди вирушає на Стамбул;
  • 1803 – вперше демонструють пароплав, винайдений Робертом Фултоном;
  • 1842 – демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера – Ешбертона);
  • 1848 – на Буковині скасовують кріпацтво;
  • 1859 – американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;
  • 1863 – в Японії спалахує інцидент Бункю;
  • 1896 – розбивається німецький піонер авіації Отто Лілієнталь;
  • 1910 – американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;
  • 1919 – Велика Британія оголошує протекторат над Персією;
  • 1940 – завершується будівництво залізниці Берлін-Багдад;
  • 1942 – британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;
  • 1944 – Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;
  • 1945 – вибух атомної бомби у Нагасакі;
  • 1965 – Сингапур отримує незалежність від Малайзії;
  • 1974 – на межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і поки єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;.

Іменини (День ангела)

9 серпня свої іменини за новим календарем святкують: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Теги: свята релігія птахи традиції свято

