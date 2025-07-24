Росія взялася боротися із вигаданими «сатаністами»

Російська прокуратура звинуватила «сатаністів» у підбурюванні до насильства проти релігійних установ

Верховний суд РФ заборонив неіснуючий «сатанинський рух»

Верховний суд Росії заборонив неіснуючий так званий Міжнародний рух сатаністів та оголосив його ворожим до традиційних релігій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Згідно із заявою Генеральної прокуратури РФ, Верховний Суд задовольнив позов Генерального прокурора Ігоря Краснова, визнавши «Міжнародний рух сатаністів» екстремістським та заборонивши його діяльність на території Росії. Прокуратура стверджує, що рух ґрунтується на «екстремістській ідеології, ненависті та ворожості до традиційних релігійних конфесій».

Прокуратура звинуватила «сатаністів» у підбурюванні до насильства проти релігійних установ, участі у «руйнуванні, пошкодженні та оскверненні православних храмів», а також пов’язала цей рух із «радикальним націоналізмом та неонацизмом».

Заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко заявив, що заборона є результатом скоординованих зусиль правоохоронних органів та судової влади «в рамках державного контролю, спрямованого на захист національних інтересів та зміцнення громадської безпеки».

Російська православна церква та консервативні законодавці роками закликали до заборони сатанинської ідеології. У квітні Державна дума, нижня палата російського парламенту, провела круглий стіл, присвячений боротьбі з сатанізмом та іншими віруваннями, які вважаються загрозою російській державності.

Це рішення доповнює зростаючий список ідеологічних та релігійних рухів, які переслідуються згідно із законом Росії про екстремізм 2002 року.

Нагадаємо, Росія у відповідь на черговий пакет санкцій Євросоюзу розширила список громадян ЄС, яким заборонено в'їзд на територію РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

«У відповідь на ці недружні дії російською стороною істотно розширено список представників євроінститутів, країн-членів Євросоюзу та низки європейських держав, що вбудовуються в антиросійську політику Брюсселя, яким відповідно до Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» від 15 серпня 1996 року № 114-ФЗ заборонено в'їзд на територію нашої держави», – йдеться в заяві.

Зазначається, що «йдеться про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та низки інших західних держав, відповідальних за надання військової допомоги Києву, які беруть участь в організації поставок продукції подвійного призначення в Україну, які ведуть діяльність, спрямовану на підрив територіальної цілісності країни та організацію блокади руху російських суден і вантажів у Балтійському морі».