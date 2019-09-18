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    Суспільство

    Адвокат: усім звільненим в рамках обміну українцям заборонили в'їзд у РФ

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    7 вересня між Україною та Росією&nbsp;відбувся обмін у форматі 35 на 35 - Адвокат: усім звільненим в рамках обміну українцям заборонили в'їзд у РФ
    7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35

    За словами адвоката, заборону можна назвати «довічною»

    Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що влада РФ заборонила в'їзд всім 35 звільненим у рамках обміну полоненим українців на територію Росії.

    Про це повідомляє «Громадське радіо».

    За словами Дінзе, цю заборону можна назвати «довічною».

    «Я думаю, що заборона на в'їзд в Росію стосується всіх. Усіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють», - сказав він.

    Адвокат додав, що це робиться під гаслом «безпеки Російської Федерації».

    «Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми чудово розуміємо, що щодо цих людей - пожиттєва заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а пожиттєво», - сказав Дінзе.

    До слова, визволений політв’язень Балух продовжить оскаржувати вирок російського суду.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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