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Активісти на тимчасово окупованих територіях вітають Україну з Днем Соборності: фото

Катерина Іванова
glavcom.ua
Активісти на тимчасово окупованих територіях вітають Україну з Днем Соборності: фото
Прапор України в Криму
фото: zhovtastrichka.org

Українці від Львову до Луганська, від Чернігова до Ялти показують, що таке бути разом і чинити опір росіянам разом

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, вітають з Днем Соборності України та демонструють незламність і віру в перемогу. Про це повідомив рух «Жовта Стрічка».

Активісти руху «Жовта Стрічка» встановили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону «Сонячний» у Макіївці. Тепер прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ.

«Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас – це Україна!», – наголосили активісти.

Згодом, було опубліковано ще фото із Донеччини: вітання з Днем Соборності з Єнакієвого та Макіївки.

Фото з тимчасово окупованого Єнакієвого
Фото з тимчасово окупованого Єнакієвого
zhovtastrichka.org
Тимчасово окупована Макіївка
Тимчасово окупована Макіївка
zhovtastrichka.org

Активісти руху «Жовта Стрічка» також підняли прапор України в Криму: на одній із вершин кримських гір, Пахкал-Кая.

Український прапор в Криму
Український прапор в Криму
zhovtastrichka.org

Вітання з Днем Соборності України лунають з Сімферополя, біля Ради міністрів окупантів.

Вітання із тимчасово окупованого Сімферополя
Вітання із тимчасово окупованого Сімферополя
zhovtastrichka.org

У Мелітополі українці передали вітання у вже відомий спосіб – патріотичним плакатами та надписами на російських купюрах.

Вітання на російських купюрах
Вітання на російських купюрах
zhovtastrichka.org

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Соборності.

Стало відомо, що Зеленський візьме під крило українців, які проживають у Росії.

Читайте також: Як День Соборності став протидією російській пропаганді

Теги: прапор України День Соборності Україна активісти українці прапор Донбас

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