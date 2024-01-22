Коли РФ відчепиться від України?

Медведєв вірить, шо українців можна буде упхати знову в тюрму народів

Нам нікуди не подітися від мілітаризації суспільства

Дмітрій Мєдвєдєв хоч і полюбляє потужно заливати сливу – інколи видає цікаві речі для роздумів. І для прискіпливої уваги. Дімон тривалий час продавав себе Заходу як договороздатний і демократичний. Тому інколи варто звернути увагу.

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На тижні Діма в тєлєгє вивалив лонгрід, що мають робити українці аби буцімто не було війни.

Перше. «Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну». РФ турбує наша суб‘єтність, наша державність і наша демократія. Тому кожен клоп-самозванець, який влаштовує качі з ЗСУ, армією та ЗМІ тут ізсередини – апріорі союзник РФ.

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«Чому? Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій», – пише Діма. Що це значить? Що розмови про «надо просто перестать стрелять», «нет никакой разницы», «сойдемся посредине», «надо просто изменить закон о мове и не трогать Пушкина», – які пишно цвітуть донині – то самообман. І дуже хворий наратив, який завжди вилазить боком нам.

Два. «Імовірність нової сутички зберігатиметься невизначено довго. Практично завжди. Ба більше, існує 100-відсоткова ймовірність нового конфлікту, які б папірці про безпеку не підписував Захід із маріонетковим київським режимом. Його не зупинить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років», – пише Дімон.

Тобто нам нікуди не подітися від мілітаризації суспільства – коли навіть твоя собака знатиме основи тактмеду і самооборони. Нікуди не подітися від розвитку нормального ВПК в колабах із західними союзниками та самостійно. І точно – варто буде зекономити на телемарафонах і моніторингах заради утримання війська.

Власне, мене збентежило інтерв’ю Зеленського, який англомовному новинному ресурсу, що «не бачить причин» в додатковій поетапній мобілізації про запас ще 500 тисяч осіб. В якій країні Зеленський збирається лишатися президентом і балотуватися на другий термін?

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Діма вірить, шо українців можна буде упхати знову в тюрму народів, аби український людський ресурс став тією рушійною силою, яка втілить плани Путіна, оголошені багато років у Мюнхені. Про контроль над Східною Європою знову.

«Як би вони (українці – ред) не ненавиділи російське керівництво одного дня нібито виберуть не вічно воювати й помирати, а жити у «великій спільній державі».

Ця велика спільна держава покромсала буквально кожну родину нинішнього військовго, лідера суспільних думок, рушіїв змін. Ми знаємо ціну цій державі.

Кілька днів тому я їхала як кокон шовкопряда на зйомку. Таксист впізнав мене по тембру голосу і завів цікаву розмову – двометровий чоловік у дермантині, родом із слобожанського шматка Луганщини. Він виявився дуже начитаним співрозмовником і коротко переповів хорошу аналогію від репресованої бабусі, які після відсидки в таборах запхали на шахти.

Коли йому було шість – віг вчив Пушкіна і пішов розказати віршика бабусі.

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Бабуся сказала, що дасть йому пояснення, що таке роскультура.

– Росія це ведмідь. Їхня культура це гімно на попі. Всі любителі їхньої культури – зелені мухи, які літають над тим лайном. Ти муха?