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Зеленський візьме під крило українців, які проживають у Росії. Оприлюднено указ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський візьме під крило українців, які проживають у Росії. Оприлюднено указ

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Сьогодні, 22 січня, президент Україні Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Про це йдеться в тексті документа.

Як зазначається в указі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Також Москва порушує права українців на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянські, соціальні, культурні та релігійні права, право доступу до україномовних ЗМІ, йдеться в документі.

«Відповідно до статті 12, пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації), передбачивши, зокрема:

  • опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;
  • активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;
  • розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;
  • забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;
  • висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

2. Міністерству закордонних справ України забезпечити врахування положень цього Указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою», – йдеться в указі президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський у своєму привітальному слові з нагоди Дня Соборності повідомив, що  підписав указ про історично населені українцями території РФ.

Теги: документи Володимир Зеленський

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